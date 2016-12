21 novembre 2014 November Porc: tre weekend, tre comuni, un unico re della tavola: il maiale! Appuntamento a Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca per la staffetta gastronomica più golosa della provincia di Parma Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:29 - Non ci sono dubbi. In provincia di Parma, per tutti i prossimi weekend del mese (15-16 novembre, con replica il 22-23 e il 29-30) c’è un solo grande protagonista della scena gastronomica. Torna November Porc, goloso evento itinerante che tocca i paesi di Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca con l’obiettivo di promuovere la squisita e unica produzione salumieristica locale.

Già dal nome della kermesse è facile intuire che, senza l’allevamento e lavorazione ormai storica della carne di maiale, non esisterebbero meraviglie come il culatello, uno dei tanti prodotti DOP proposti durante questa gusta inziativa. Vediamo nel dettaglio i tantissimi appuntamenti di questi tre fine settimana all’insegna dei sapori emiliani.



Polesine Parmense, il 15 e 16 novembre, ospita l’evento in una sede decisamente particolare, ovvero lungo le rive del Po. Musica Blues e birre artigianali fanno da cornice perfetta durante Music N’ Beer, nel PalaPo, dove si esibiscono i Bluesman, il tutto senza rinunciare agli ottimi panini del McPorc. Sabato mattina apre il mercato dei prodotti tipici e, in serata, la Festa Giovane, con le pietanze migliori offerte dalla Bassa parmense. Domenica riaprono gli stand gastronomici e il mercato; alle 15:30 appuntamento accanto al gigantesco pentolone creato apposta per l’occasione per la distribuzione gratuita del prete, il tipico salume della traduzione norcina locale.



Zibello è la capitale del culatello, salume fregiato di innumerevoli riconoscimenti tra cui SlowFood, Città Gentile e Città dei Sapori. Anche qui fanno tappa, il 22 e 23 novembre, Music N’ Beer, questa volta a suon di rock, e il mercato agroalimentare coi migliori prodotti del luogo. Gli stand gastronomici offrono i migliori salumi e formaggi, come la Spalla cruda di Palasone, il Formaggio Parmigiano Reggiano e il vino Fortana del Taro. Domenica mattina parte la creazione del salame Strolghino da record: i norcini migliori si preparano per creare l’insaccato più lungo del mondo, vincitore già di premi in passato, che viene poi distribuito gratuitamente ai presenti.

Roccabianca chiude la staffetta nel weekend 28 e 30 novembre. Venerdì 28 Music N’ Beer porta la migliore musica folk in scena, sempre accompagnata dai tradizionali panini, mentre sabato 29 apre la decima edizione della mostra mercato Armonia di spezie e Infusi. Nel pomeriggio si svolge poi la gara di agonismo podistica November Porc Hot Feet, tra gli argini e le nebbie tipiche del lungo Po. Domenica 30 vengono distribuiti i Ciccioli e la Cicciolata, accompagnata da calda polenta fumante.



Durante tutti i giorni di November Porc gli artisti di strada più bravi si cimentano in spettacoli live, impegnati in un concorso che premia i tre primi classificati. Il Tiro al Salame invece, il gioco ufficiale dell’evento, viene proposto in ogni località, e gli incassi verranno devoluti in beneficenza.



Per maggiori informazioni sull’evento e il ricco gustoso programma consultate il sito www.novemberporc.it

November Porc è l’evento più votato nella Top10 Il giro d’Italia in 52 Weekend di questa settimana e segnalato da Weekendagogo portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.