November Porc, la staffetta gastronomica più sfiziosa della provincia di Parma

L'evento, ideato e organizzato dalla Strada del Culatello di Zibello e dal Consorzio Antichi Produttori di Culatello e Spalla Cruda, con il patrocinio della Provincia di Parma, celebra le specialità del territorio come il culatello, lo strolghino, la cicciolata e molto altro. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti di questi tre fine settimana all'insegna dei sapori emiliani.



Dal 13 al 15 novembre, la kermesse si svolge a Polesine Parmense, sull'argine del Po, con “Ti cuociamo Preti e Vescovi” e con il Prete più pesante (lo scorso anno è stato di 380 kg). Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre si fa tappa a Zibello con “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello” e lo Strolghino più lungo. November Porc si conclude il fine settimana del 27 - 29 novembre, a Roccabianca, con “Armonia di Spezie e Infusi”.



Il programma generale prevede che al sabato, inizino i mercatini, diversi in ognuna delle tre città, organizzati anche per tutta la domenica come un grande confronto fra specialità della zona e le eccellenze di varie zone d'Italia. E' possibile degustare il Culatello di Zibello, il re del salumi, e tutti i suoi parenti più “poveri”, ma anche formaggi e salumi dell'Alto Adige, dolci siciliani, formaggi e mostarda lombardi, cioccolateria piemontese, taralli, panegaccio della Lunigiana. Sabato sera, in ogni “tappa”, c'è la serata per i più giovani, con musica dal vivo, dirette Radio e la preparazione di piatti tipici e stuzzichini originali come il takeaway McPorc, panini american style e hamburger con prodotti della Bassa. Ogni località, poi, organizza e predispone intrattenimenti musicali per grandi e piccini, animazione per i più piccoli e divertimento per gli adulti con il gioco ufficiale del Tiro al Salame.



Per maggiori informazioni, www.novemberporc.it