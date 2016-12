Norcia, due weekend con il tartufo nero

15:06 - La Mostra Mercato Nazionale del tartufo Nero pregiato di Norcia e dei prodotti tipici, ribattezzata “Nero Norcia”, giunge quest’anno alla 52ª edizione e propone un format completamente rinnovato. In programma nei due week-end dal 27 febbraio al 1 marzo e dal 6 all’8 marzo, la rassegna, promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), è tra le 106 più rappresentative della penisola nell’ambito di EXPO 2015.

Nero Norcia è l’occasione ideale per degustare e acquistare prodotti tipici oltre al pregiato tartufo Nero locale. Al centro della kermesse infatti insieme al pregiato tubero si trovano altre eccellenze locali, dalle norcinerie ai formaggi e ai legumi. Partecipano alla manifestazione numerosi espositori, tra i quali segnaliamo uno spazio dedicato esclusivamente ai prodotti e alle degustazioni senza glutine, grazie ad un accordo con l’Associazione Italiana Celiachia Umbria.



La manifestazione propone quest’anno numerose novità che regalano un salto di qualità all’iniziativa. In particolare è presente una ricca sezione dedicata all’intrattenimento e numerose iniziative collaterali. Tra le novità in cartellone segnaliamo la consegna di due premi: "Tartufo Nero Norcia" e il riconoscimento dedicato a chi si è distinto per l'aiuto ai bambini nel mondo attribuito quest’anno alla principessa Doris Pignatelli, che per anni è stata ambasciatrice UNICEF.



La kermesse apre con un party nel complesso di San Francesco. Nel programma delle iniziative collaterali, è prevista la partecipazione di compagnie teatrali di livello internazionale con il regista Stefano Alleva, che propone uno spettacolo inedito con Giorgio Borghetti, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla fiction "Vetrine"; sfilate di alta moda, convegni e mostre d'arte contemporanea. Sono presenti anche artisti di strada che animano tutte le vie della città, sbandieratori, tamburini, un corteo storico, la banda musicale di Norcia, esposizioni di auto di marche prestigiose e serate disco con famosi Dj. La manifestazione si conclude con l'esibizione del celebre quartetto jazz "Daddy Mc Swing".



