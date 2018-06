Nepi e il Palio dei Borgia

Una grande festa in compagnia di dame, cavalieri, musici e arcieri, che raggiunge il suo culmine domenica 17 giugno : è il Palio dei Borgia che accende gli spiriti della città di Nepi, in provincia di Viterbo. I visitatori possono sperimentare un vero viaggio nel tempo per rievocare le nobili radici della “città dell’acqua” tra cortei storici, rievocazioni, giochi rinascimentali e cene nelle caratteristiche taverne.

Giunto alla 23esima edizione, il Palio dei Borgia torna ad accendere, come tutti gli anni, la rivalità fra le quattro contrade cittadine – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – in un ben riuscito mix di storia, leggenda, gastronomia e intrattenimento. La storia diventa spettacolo domenica 17 giugno con il grande Corteo Storico, nel quale sfilano centinaia di figuranti in costume, accompagnati dal rullare dei tamburi, dallo squillare delle trombe e dalle evoluzioni del “Gruppo Musici e Sbandieratori di Sangemini”; al termine del corteo i visitatori possono assistere al passaggio della consegna delle chiavi a Lucrezia Borgia, un evento che, nel lontano 1499, rappresentò simbolicamente per la cittadina il passaggio dal Medioevo all’Era Moderna.



Grande spazio è riservato anche alla gastronomia tipica del territorio: da venerdì 15 a domenica 17 giugno le taverne e le osterie delle quattro Contrade sono aperte e pronte a servire i piatti tipici della cucina locale. Ad attendere gli amanti della buona cucina ci sono piatti unici e genuini come il salame cotto (che da poche settimane ha ottenuto la Denominazione Comunale di origine) e la scapicollata, l’acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l’agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tuscia.



Il ricchissimo programma prevede molti eventi suggestivi: tra questi segnaliamo la rappresentazione della sommossa popolare venerdì 15, la Giostra dei cavalieri che, sabato 16 giugno, decreta il vincitore del Palio, il concerto d’archi sempre sabato 16, mentre domenica 17 giugno lo spettacolare corteo storico di chiusura chiude la manifestazione e dà a tutti l’appuntamento al prossimo anno.



Il Palio dei Borgia è anche una buona occasione per scoprire Nepi, una delle cittadine più suggestive di tutto il Lazio, edificata tra torrenti e fonti di acque minerali, circondata dalle “forre”, affascinanti gole di millenaria erosione. Un luogo dal fascino magico che conserva dei veri e propri tesori come il Forte dei Borgia, il pittoresco acquedotto, il Duomo con le sue 5 navate e la piazza comunale con l'omonimo palazzo progettato da Antonio da Sangallo il Giovane; senza dimenticare il Museo Civico, la Chiesa di San Tolomeo e le Catacombe di Santa Savinilla, uno dei complessi funerari sotterranei più importanti dell’Italia Centrale.