Nel Piacentino va in scena la fantasia

L’estate è sinonimo di gioco e divertimento . In alternativa a spiagge e castelli di sabbia, la proposta delle colline piacentine è una giornata tra le mura di un vero maniero, in compagnia di draghi, cavalieri, donzelle, maghi, orchi e streghe . Per sfuggire alle code in autostrada e all’afa della città, i bambini trovano al Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, un luogo piacevole in cui trascorrere giornate all’insegna del gioco e della fantasia in compagnia della famiglia e di tanti nuovi amici.

Naturalmente ogni fuga nel tempo e ogni favola richiede un certo coraggio: ecco allora i piccoli affrontare le prove dettate dai segreti di un luogo antico, sulle cui pietre hanno vissuto draghi potentissimi, poi diventati alleati di maghi e cavalieri. Ogni domenica di luglio e agosto i bambini sono invitati a rispondere all’appello di Merlino, tornato dal suo esilio per salvare il castello, minacciato da un oscuro presagio. L’inquietante sogno che non ha fatto chiudere occhio al protettore di Re Artù riguarda una pericolosa armata venuta da lontano per sconvolgere la tranquillità del regno. Solo un drago bianco guidato da un giovane cavaliere, diventato suo signore dopo aver assistito alla schiusa dell’uovo e quindi alla sua nascita, avrebbe potuto porre un freno alle ambizioni di conquista dell’esercito. Il sogno di Merlino parlava di questo paladino come del Primo Cavaliere del Drago, difensore del Castello di Gropparello. Merlino ha quindi atteso per i mesi dell’inverno che arrivassero piccoli coraggiosi da accompagnare alla grande prova, una magica caccia la tesoro alla Ricerca dell’uovo del Drago, per sconfiggere gli eserciti nemici. E’ questa la cornice della caccia all’Uovo Magico proposta ai bambini: alla fine il più bravo e valoroso troverà l’uovo magico e riceverà il titolo di Primo Cavaliere.



Nel programma di gioco c’è anche una Visita incantata, al seguito di personaggi in abito medievale che fanno da guida in un viaggio tra la storia, i misteri e le fiabe custoditi dalle stanze del castello, e una Grande Avventura nel bosco, teatro delle vicende e delle imprese di cavalieri, maghi, orchi e streghe.



Per il pranzo, è possibile prenotare alla Taverna medievale con Buffet o al Loco Tipico di Ristoro, oppure fare un pic nic libero o in zona attrezzata. Per informazioni www.castellodigropparello.it