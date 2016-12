Nel Milanese la storia prende vita

18:15 - Domenica 13 settembre 2015 San Giuliano Milanese celebra con una grande cerimonia di commemorazione, il cinquecentesimo anniversario della Battaglia di Marignano, nota anche come Battaglia dei Giganti. L’epico scontro, avvenuto tra il 13 e 14 settembre 1515, fu combattuto tra le truppe dei signori di Milano e dei loro alleati svizzeri, e quelle dei Veneziani e dei Francesi guidate da Francesco I, per il controllo del Ducato di Milano. Oggi la città alle porte del capoluogo meneghino si propone di ricordare tutti i caduti in quel sanguinoso combattimento: la manifestazione prende il via alle 14.15 presso l’area del Parco dei Giganti con ingresso libero da via Corridoni. Altre iniziative sono in programma domenica 20 settembre.



I Francesi risultarono vincitori dello scontro, ma il combattimento fu così feroce e coinvolse un così grande numero di nobili da meritare appunto l’epiteto di Battaglia dei Giganti. Pochi, invece, sanno che a San Giuliano si compì un capitolo importante del cammino della Svizzera verso la neutralità. Nei due terribili giorni di battaglia, i mercenari arrivati dai Cantoni della Confederazione e impegnati a combattere a fianco degli Sforza subirono una sconfitta talmente cocente che, da allora, non misero più "il naso fuori di casa".



L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Pro-Marignano di Chiasso, è un’occasione interessante per riscoprire l’importanza storica di un evento che ha influito profondamente sullo scacchiere internazionale dell’epoca e che appartiene a pieno titolo al patrimonio storico e culturale di San Giuliano. A Zivido, nei pressi della città, si trova infatti la Chiesa di Santa Maria della Natività, edificata nei luoghi della ritirata degli Svizzeri dopo la battaglia. San Giuliano custodisce inoltre, nella frazione di Mezzano, un Ossario con i resti di molti soldati svizzeri caduti.

Partecipa alla cerimonia la Presidente della Confederazione Svizzera, Simonetta Sommaruga, che terrà il discorso principale, insieme alle autorità locali, tra le quali il Sindaco di San Giuliano Milanese, Alessandro Lorenzano.



Le iniziative dedicate alla Battaglia dei Giganti sono molteplici e hanno il loro culmine domenica 20 settembre, quando l'area del parco dei Giganti a Zivido si trasforma in un "Borgo Museo", con mostre dedicate, bancarelle di arti e mestieri rinascimentali, sbandieratori, falconieri, musici e la spettacolare ricostruzione della Battaglia (dalle ore 15). Gran finale con lo spettacolo di fuochi d'artificio alle ore 23. Le iniziative di "Ritornano i Giganti" sono inserite nel palinsesto di ExpoinCittà.



Il programma completo è consultabile sul sito www. sangiulianonline.it e su Facebook.