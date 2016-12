Nel Milanese, il Palio dell’Oca

Nei fine settimana che precedono il Palio il programma dell'Autunno Ciarlasco prevede una serie di appuntamenti in preparazione della gara: ogni rione di Lacchiarella, qui detto cantone, mette a punto il proprio gruppo, guidato e coordinato dal Rigiù: si scelgono i colori e lo stemma del cantone, raffigurante in genere un edificio, un ponte o una chiesa importante nel quartiere, che vengono poi mostrati con fierezza e orgoglio nelle sfilate di majorettes, sbandieratori, nastrine, frustatori, ragazze Pon Pon e con le immancabili mondine. Tutti, anche con un piccolo contributo, danno una mano a organizzare, realizzare o scendere in campo nei tanti giochi che rievocano importanti accadimenti storici; ad esempio c'è la catapulta che ricorda l'assalto di Luigi XII di Francia alla Rocca, o i “semplici” giochi di abilità come la burlera, la corsa coi cerchi guidati dalla vescia (un bastone), la corsa con le carriole, la corsa con le uova e la corsa sui trampoli. Nei tre fine settimana dell'Autunno Ciarlasco per tutto il paese compaiono festosi addobbi, bancarelle con prodotti tipici da gustare e acquistare, mercatini, mostre e musica dal vivo.

L'ultimo weekend della manifestazione rappresenta un momento a sé e il culmine indiscusso della festa. Dopo la sfilata dei carri e dei gruppi folcloristici, nel momento clou della giornata domenicale, ecco scendere in campo le oche, bianche, maestose e un po' chiassose protagoniste del Palio. L'allenamento prima della gara è una fase fondamentale per partecipare alla competizione: a chi capita di passare per Lacchiarella nel periodo precedente al Palio capita facilmente di imbattersi negli uomini del paese intenti a mettere a punto le ultime strategie per guidare le simpatiche oche lungo il percorso cittadino. Gli animali, infatti, sono amorevolmente addestrati per imparare a correre lungo le strade del centro del paese sotto la guida dei richiami verbali dei loro conduttori. Questi simpatici animali dimostrano ogni anno una sorprendente capacità agonistica che lascia sempre di stucco anche i più scettici: qualche tempo fa hanno anche guadagnato un articolo su un tabloid britannico.



Il Palio dell'Oca è risultato l'evento preferito per questo fine settimana nell'ambito della competizione “Il Giro d'Italia in 52 Weekend” (www.giroitaliain52weekend.it/). Obiettivo del “Giro” è, al termine di un sistema di votazioni, individuare gli eventi più belli tra quelli in programma nei diversi fine settimana, secondo le preferenze espresse dagli utenti di Weekendagogo (www.weekendagogo.it). Per essere sempre aggiornati su queste mete potete anche collegarvi al sito ufficiale o alle apposite pagine Facebook.



Per maggiori informazioni sull'evento, gli appuntamenti delle giornate coinvolte nei giochi e la storia dell'Autunno Ciarlasco consultate il sito www.paliodellocalacchiarella.org/



Per conoscere invece le condizioni del tempo in occasione della manifestazione, consultare il sito www.meteo.it.