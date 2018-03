Nel Milanese arriva lo zoo didattico Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Una grande esposizione ludico educativa di animali di peluche a grandezza naturale per conoscere tante specie. leggi tutto

Questa spettacolare e divertente attrazione intende lanciare un messaggio etico ed educativo, rivolto soprattutto ai bambini, ma anche ai giovani e gli adulti, attraverso un’interazione semplice, ma coinvolgente ed emozionale, per scoprire il linguaggio e le abitudini degli animali, compresi i più esotici del pianeta.

L’obiettivo di questo “zoo itinerante” è incuriosire e intrattenere i visitatori, ma anche aiutare ad apprezzare e comprendere l’importanza della salvaguardia del meraviglioso mondo animale, e imparare una serena coesistenza con esso senza privare gli animali della vita nel loro habitat naturale.



Gli animali di peluche in mostra sono ben 144 e riproducono fedelmente in tutti i particolari e a grandezza naturale tante specie diffuse nei diversi continenti. Ogni animale è realizzato con estrema cura e maestria da Hansa Creation che, nel pieno rispetto dell’ambiente, ha utilizzato per l’imbottitura materiale 100% pet riciclato.



La mostra viene inaugurata venerdì 16 marzo alle ore 11.30 e ha come testimonial d’eccezione il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, da sempre impegnato nella divulgazione scientifica e culturale e sulle tematiche riguardanti la salvaguardia ambientale.



“Lo zoo che vorrei” è composto da otto aree tematiche inserite in una scenografia af hoc: ci sono anche teche informative con notizie sulla vita, le abitudini, la storia degli animali presenti. Le aree sono: La Fattoria; Pennuti e Volatili; Rettili; La Foresta; Savana/Erbivori; Savana/Felini; Savana Asia/Australia; I Poli. Infine c’è una Area Ludica Multimediale nella quale i bambini, sotto la guida di uno staffa di rangers in divisa vengono accompagnati in un vero e proprio tour per lo zoo. Al termine del giro i visitatori trovano anche un “Acquario Multimediale 3D” per immergersi nell’oceano insieme a tanti esemplari di pesci. Al termine ai bambini viene consegnato l’attestato di "Piccolo Esploratore".



Sabato 24 marzo alle ore 16.00 è in calendario un evento rivolto ai bambini accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici a quattro zampe. In programma un dibattito dedicato alla salvaguardia dell’ecosistema e al rischio di estinzione di alcune specie animali, al quale intervengono il direttore di Radio Bau&Co Davide Cavalieri, che modera l’incontro; Maria Luisa Cocozza, giornalista e conduttrice della rubrica del Tg5 “L’Arca di Noè” che presenta anche il suo libro “Un cane in famiglia”; la veterinaria Grazia Pagnozzi, sempre in prima linea sul benessere degli animali; un funzionario del WWF, patrocinatore della mostra; la disegnatrice e vignettista Paola Mattavelli, che regala a tutti i bambini ed i loro animali un ritratto in ricordo della giornata. “Lasciati corteggiare” non è solo lo slogan della mostra, ma un’occasione per ristabilire una forte relazione tra l’uomo ed il mondo animale.