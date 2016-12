Natalidea: a Genova è già Natale

11:09 - Nel padiglione blu della Fiera di Genova, fino a domenica 21 dicembre, è allestita "Natalidea", un'esposizione tutta natalizia tra artigianato italiano ed etnico, abbigliamento e prodotti eno-gastronomici, spettacoli, giochi e laboratori per tutta la famiglia. Una vera e propria Campionaria del regalo in cui trovare la strenna perfetta tra migliaia di oggetti proposti.

L'edizione 2014 è davvero speciale perchè pensata per stupire, far riflettere sui molti significati delle Feste e sulle tradizioni che accompagnano il Natale nel mondo. Un percorso di luci accompagna i visitatori dalla reception in direzione del padiglione Blu: un trenino, in partenza all’ingresso del quartiere fieristico, trasporta i più pigri sia all’andata che al ritorno. Al centro del padiglione è collocato il Santa Claus Village, la casa di Babbo Natale al mare, ufficialmente riconosciuta dalle autorità finlandesi, dal Consolato onorario di Genova e dall’Ambasciata in Italia. Lo spazio, molto amato dai bambini, è un grande bosco innevato, dove poter incontrare Santa Claus, i suoi aiutanti e poter imbucare le letterine con le richieste di doni.



Novità di quest’anno è il “Natale nel mondo”, un’immersione tra balli e canti folcloristici nelle atmosfere natalizie degli altri Paesi: dalla Finlandia di Santa Claus alla Romania, fino al Perù, Stati Uniti, Ecuador e Russia. L’area spettacoli, inoltre, ospita “Il laboratorio dei folletti di Babbo Natale”, con un programma ricco di stimoli e attività creative per bambini di tutte le età.



Il palco si compone di spettacoli e momenti di intrattenimento. Nel calendario degli show spiccano i nomi di Oleg Murzintsev, formatosi alla scuola del Circo di Stato di Mosca, e il gruppo di artisti torinesi Four Hands Circus, Gian Vito Svito e Shezan il Genio Impossibile; da Bollywood arriva invece Sunny Singh. Numerose le esibizioni delle società sportive e delle scuole genovesi di danza, musica e le serate di zumba e movida aperte alla partecipazione del pubblico.

