Natale in Friuli: il borgo di Sutrio si trasforma in presepe

Sutrio, in provinia di Udine, è un suggestivo borgo della Carnia, ai piedi del monte Zoncolan. Da domenica 20 dicembre fino all'Epifania si trasforma, con la manifestazione Borghi e Presepi, in suggestivo scenario natalizio con decine di straordinarie Natività allestite nei cortili delle case più antiche e lungo le strade del centro, in una sorta di percorso sacro tra le vie del paese vestite a festa, con grandi alberi di Natale in legno da riciclo, realizzati dagli artigiani del paese.