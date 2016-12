Natale all’Acquario di Genova

10:28 - Fino al 3 gennaio l’Acquario di Genova propone numerosi appuntamenti speciali che accompagnano il pubblico per tutte le festività natalizie. Dalla “notte con gli squali” ai laboratori sul mondo della marineria e della navigazione per i più piccoli, fino agli incontri con gli esperti, tante occasioni per fare un tuffo dove l’acqua è più blu.

Fino al 15 febbraio, il pubblico in visita all’Acquario di Genova può partecipare all’evento “Scegli tu il nome del delfino e vinci un Ipad”, il concorso organizzato per scegliere il nome della cucciola di delfino nata da mamma Naù lo scorso 1 settembre. Davanti alla vasca nursery del Padiglione Cetacei i visitatori, dopo aver compilato una cartolina, esprimono uno tra i cinque nomi proposti: Trilly, Lavinia, Goccia, Stella, Maya. Una volta concluso il concorso, vengono estratti tre vincitori che si aggiudicano uno dei tre tablet iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB in palio.



Tutti i giorni, gli esperti dell’Acquario incontrano il pubblico per raccontare la vita dei delfini, tre appuntamenti giornalieri nel Padiglione Cetacei per assistere alle sessioni di addestramento dei delfini: i visitatori possono conoscere da vicino questi bellissimi animali, approfondendo i diversi aspetti della loro vita quotidiana, osservando i loro comportamenti – dal gioco alla socializzazione, dal corteggiamento alla comunicazione – mentre interagiscono con gli addestratori che si prendono cura di loro ogni giorno. L’incontro avviene tutti i giorni alle ore 10, 12, 14, 15 e 16 e si arricchisce nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 11, con la sessione delle foche.



Le serate del 26, 27, 28 dicembre e del 3 gennaio sono dedicate alla “Notte con gli squali”, l’avventura che consente ai bambini dai 7 ai 13 anni di conoscere l’affascinante mondo marino genovese in un contesto insolito e suggestivo: la notte. I bambini sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano l’Acquario, provando l’emozione di dormire davanti alla vasca dei grandi predatori del mare. L’attività è rivolta a 35 ragazzi alla volta, inizia alle ore 19.30 e termina alle ore 9 della mattina successiva per un costo di 80 Euro per bambino e comprende anche la cena. Per info e prenotazione: Incoming Liguria tel. 010/2345.666.



Il Galata Museo del Mare oltre all’allestimento permanente – ultime novità la Sala della tempesta in 4 D e Sali a bordo della Galea – propone alcune attività durante il periodo di chiusura delle scuole: i laboratori – per bambini dai 5 agli 11 anni – che si concentrano su un aspetto particolare legato al mondo della marineria e della navigazione sono previsti nei giorni: martedì e mercoledì 23, 24, 30, 31 dicembre 2014 , venerdì 2 e martedì 5 gennaio 2015 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Lunedì 6 gennaio solo pomeridiano dalle 15 alle 17.30. Costo € 6 a partecipante (laboratorio ed ingresso al Museo). Prenotazione ed informazioni al numero 0102345655.



Il percorso "Dialogo nel buio" è lo straordinario cammino multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana. I visitatori affrontano, in piccoli gruppi accompagnati da una guida non vedente, un viaggio di 45 minuti nella totale oscurità per sperimentare un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandosi esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. Nel periodo festivo l’attività è aperta da martedì a venerdì ore 10.00 – 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Lunedì chiuso. Sabato, domenica e festivi ore 10.00 – 19.00 (ultimo ingresso 18.00).

