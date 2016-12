Natale a Napoli: Via San Gregorio Armeno e i suoi presepi

14:53 - In Via San Gregorio Armeno, nel cuore della città partenopea, sabato 20 e domenica 21 dicembre, va in scena una delle tradizioni napoletane più famose a livello mondiale: l’arte presepiaia che, da secoli, abbellisce le vie di Napoli di piccoli e grandi capolavori.

In Via San Gregorio Armeno, nel cuore della città partenopea, il 20 e il 21 dicembre va in scena una delle tradizioni napoletane più famose a livello mondiale: l’arte presepiaia che, da secoli, abbellisce le vie di Napoli di piccoli e grandi capolavori. L’unicità di queste statuine, oltre che nell’indiscussa qualità dell’artigianato, sta nell’originalità dei soggetti ritratti. Oltre a pastorelli e zampognari, tipici dei presepi italiani e delle migliori rappresentazioni della Natività, le statuine danno vita a personaggi famosi di tutto il mondo legati al mondo della politica, dello spettacolo, sport e religione.



Tra presentatori, calciatori, cantanti e attrici spuntano storici Presidenti del Consiglio, le più alte Eminenze religiose, minuscole o a grandezza d’uomo.



Il dettaglio nei particolari lascia sbalorditi, così come la velocità con cui questi piccoli capolavori vanno ad arricchire le cariche bancarelle e mensole disseminate lungo tutta la via. Più che un evento questa è una vera e propria parte viva e pulsante della città, una tradizione che si anima particolarmente nei mesi autunnali ed invernali ma che, anche in pieno agosto, vi fa respirare aria di Natale.



