Natale a Jesolo, tra sabbia, shopping e cioccolato

Sono state infatti oltre 200 mila le presenze registrate a Jesolo nelle festività natalizie 2016: grandi e piccini sono accorsi dal Veneto ma anche da altre regioni d’Italia e dall’estero, per visitare lo Jesolo Christmas Village, il Villaggio del Cioccolato e Sand Nativity, la rassegna dei presepi di sabbia, che hanno incoronato la località balneare come luogo per eccellenza dove vivere la magia del Natale. Le tre manifestazioni sono distribuite tra il Lido di Jesolo e Jesolo Paese e saranno collegate tra loro da un trenino, il cui utilizzo è gratuito.



Presepi di cioccolato - Una magia che quest’anno si prevede ancora più suggestiva, con un Villaggio in stile natalizio che raddoppia in estensione e la prima edizione del Paese di Cioccolato, che arricchirà i fine settimana dell'Avvento con la dolcezza di quello che viene definito il ‘cibo degli dei’. Un evento che offrirà oltre alla esperienza di shopping con i prodotti dei migliori maestri artigiani italiani, anche l’opportunità di approfondire la conoscenza del cioccolato ascoltandone le storie, e frequentando i laboratori di pasticceria dove imparare squisite ricette. Sarà anche possibile ammirare artisti provenienti da tutta Italia che, da un blocco di 100 chili di vero cioccolato, scolpiranno dolcissimi presepi.



Il più grande mercatino natalizio del Nord Italia - Sono 75 le casette che animeranno quest’anno lo Jesolo Christmas Village, il più grande mercatino di Natale del Nord Italia, aperto dal 2 dicembre al 7 gennaio. Uno spazio dedicato alla fantasia, al gioco, alla tradizione, che nel periodo di Natale diventerà il fulcro di attività ludiche, artigianali, culturali, enogastronomiche. Senza dimenticare la solidarietà, con una casetta dedicata ai prodotti di Amatrice e la somministrazione di Pasta alla Amatriciana a sostegno delle comunità e dei produttori dei paesi terremotati. All’ombra del grande albero di 18 metri, addobbato e illuminato a festa, l’area con la Pista del Ghiaccio, la Giostra dei Cavalli e la casa di Babbo Natale, dove gli Elfi e il benefico vecchietto riceveranno le letterine dei bimbi. Madrina del Villaggio di Natale Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, incoronata proprio nella località balneare nel settembre scorso, che sarà presente all’inaugurazione il 2 dicembre.



I fantastici presepi di sabbia - Ad arricchire il Natale jesolano, inoltre, ci sarà Sand Nativity, aperto dall’8 dicembre al 12 febbraio, il presepe di sabbia con 500 mq di area espositiva, 1500 tonnellate di sabbia, creato da 11 tra i migliori scultori di sabbia del mondo. Una tradizione che a Jesolo si rinnova dal 2002 e che, edizione dopo edizione, è cresciuta sempre più, raggiungendo la quota di oltre un milione di visitatori. Non solo. In 15 anni ha raccolto più di 638 mila euro destinati a progetti umanitari e il progetto di Sand Nativity di Jesolo 2016, il cui tema era i rifugiati e la tragedia umana che si sta consumando nel Mediterraneo, ha avuto il merito di essere stato selezionato, tra centinaia di bellissime idee e proposte, per essere esposto nel periodo natalizio del 2018 di fronte alla Basilica Vaticana di San Pietro a Roma.



Per maggiori informazioni: www.comune.jesolo.ve.it