Narni: tutto pronto per la Corsa all'Anello

12:00 - La 47esima edizione della Corsa all’anello comincia, come da tradizione, il 23 aprile con la lettura del bando nelle strade di Narni e si conclude con la giostra a cavallo allo stadio San Girolamo, il 10 maggio. Una kermesse che propone circa 100 appuntamenti tra cortei storici, incontri con lo chef Giorgione e tanto buon gusto con i profumi del vino Ciliegiolo. Tema conduttore dell'edizione: "il gusto di vivere la storia".

Valorizzare le bellezze architettoniche del luogo attraverso spettacoli e manifestazioni di qualità, ricostruire luoghi e momenti della storia e della tradizione locale, coinvolgere il pubblico in un ritrovato senso della festa, approfondire e divulgare le particolarità di un periodo come il trecento sono alcuni degli obiettivi che l'Ente Corsa all'Anello si prefigge. La festa, una ricostruzione degli eventi che si svolgevano in onore del Beato Giovenale nell'anno 1371, è caratterizzata da numerose manifestazioni durante le due settimane di festeggiamenti che culminano la seconda domenica di maggio.



Il visitatore può rivivere le abitudini medievali nel terziere di Mezule il 25 aprile, in quello di Santa Maria il 26 aprile e in quello di Fraporta l’1 maggio; può assistere all’offerta dei ceri e alla liberazione del prigioniero in Cattedrale il 2 maggio o partecipare alla processione in onore di San Giovenale e alla corsa storica il 3 maggio. Le suggestive cerimonie di investitura dei cavalieri, invece, fanno da preludio al clou della festa con il grande corteo storico del 9 maggio e la Corsa all’Anello del 10 maggio che vede battersi allo stadio San Girolamo i cavalieri dei tre terzieri in una gara davvero al massimo dell’agonismo.



Tra gli appuntamenti collaterali sono previste due serate con il cuoco Giorgio Barchiesi, del programma "Giorgione Orto e Cucina" sul canale Gambero Rosso Channel, che arriva a Narni il 28 aprile e il 5 maggio. Molti sono i convegni che trattano i temi inerenti all'enogastronomia, a partire dall’alimentazione nel Medioevo fino ad arrivare agli antichi tessuti e ricami. Spazio anche alla presentazione di libri, alla musica e alle mostre fotografiche e artigiane.



Protagonista della parte enogastronomica della Corsa all’Anello è anche l’Associazione Produttori Ciliegiolo di Narni, formata di recente da sette aziende vinicole narnesi per promuovere il vino tipico della zona, diventato ormai una preziosa eccellenza.



