Napoli: un weekend a tutto fumetto

Tra i numerosi ospiti presenti a Napoli COMICON spiccano i nomi di Daniel Pennac, Florence Cestac, Clara Bauer e la Compagnie Mia, che debuttano il 29 e il 30 aprile al Teatro Bellini di Napoli con Un amore esemplare (Un amour exemplaire), un gioco teatrale tra racconto e fumetto tratto dall’omonima graphic novel edita da Dargaud; il mangaka Toyotaro, scelto da Akira Toriyama come suo successore per la serie Dragon Ball Super; l’attore Liam Cunningham, che interpreta il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie tv Il Trono di Spade; l’attrice Rachel Keller, la bella e tormentata Syd Barrett in Legion. Ci sono poi tante eccellenze del fumetto italiano e internazionale tra cui: Boulet, Scott Koblish, Jay, Gipi, Zerocalcare, Tanino Liberatore, Grzegorz Rosinski, Filippo Scòzzari, Gigi Cavenago, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Nicolas De Crécy, Sio e molti altri.



Tra le anteprime cinema e tv segnaliamo “King Arthur: Il potere della spada”, diretto da Guy Ritchie, con Charlie Hunnam nel ruolo del protagonista Artù ed il candidato agli Oscar Jude Law nei panni di Vortigern (lunedì 1 maggio, ore 13:00); I Peggiori, opera prima diretta e interpretata da Vincenzo Alfieri con Lino Guanciale, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro, Sara Tancredi e Biagio Izzo, con la partecipazione di Ernesto Mahieux e di Francesco Paolantoni (sabato 29 aprile, ore 12:00); Alien: Covenant: due scene in esclusiva assoluta (domenica 30 aprile, ore 11:00); "Smetto Quando Voglio Magnum" (sabato 29 aprile, ore 14:00); Première ed episodi inediti di Fargo, Powerless, Taboo, The Flash/Supergirl.



Numerose mostre arricchiscono il programma di Napoli COMICON e di COMIC(ON) OFF. In particolare: “Fumetto e Web”, che esplora l’impatto del Web nella produzione e promozione dei comics, con opere di Sio, Zerocalcare, Eriadan e Sarah Andersen. Ci sono poi la mostra personale di Roberto Recchioni, intitolata “Un Asso nella Rete”; “‘77 - Anno Cannibale”, la rassegna che celebra il 40° dell’anno della contestazione e che si tiene al PAN - Palazzo delle Arti di Napoli fino al 14 maggio, ingresso gratuito. “25 anni di Image Comics”, un omaggio alla casa editrice che ha da poco raggiunto il traguardo di 25 anni di attività. “Il Commissario Ricciardi a fumetti”, la mostra che anticipa la serie Sergio Bonelli Editore di prossima uscita con protagonista l'affascinante personaggio protagonista di dieci romanzi best seller nati dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. “Memoria e Narrazione. Il Fumetto Storico Polacco”, una retrospettiva che attraversa molti aspetti della Nona Arte polacca. “Grzegorz Rosinki”, piccola ma sentita personale dedicata all’autore di Thorgal; “DYLAN DOG EXPERIENCE 2.0”, realizzata con la collaborazione di Sergio Bonelli Editore.



Tornano anche i Premi Micheluzzi 2017, i prestigiosi riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla manifestazione partenopea ad autori e pubblicazioni del mondo del Fumetto, scelti dalla giuria presieduta dal Magister Roberto Recchioni. La cerimonia di premiazione, in programma per domenica 30 aprile alle 19.30 presso l’Auditorium CartooNa di Napoli COMICON sarà presentata da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio.



Napoli COMICON 2017 si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli, via Kennedy 54, Napoli. L'accesso principale è da Piazzale Tecchio, ma si entra anche agli ingressi di via Kennedy e via Terracina. Tutte le informazioni su www.comicon.it.