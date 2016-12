Napoli Comicon 2016: una festa per il fumetto e l’audiovisivo

La kermesse è presentata, anche quest’anno, da una figura chiave: il Magister, un’icona di riferimento del fumetto che guida parte del programma culturale. Quest’anno il ruolo è ricoperto da Silver, padre dell’amato Lupo Alberto.



Le Mostre - In occasione del focus degli audiovisivi, si inaugura la mostra: “Fumetto&Media: gli Audiovisivi - Da Supergulp a Outcast”, un rapporto interessante e dalle mille sfaccettature che interseca i vari linguaggi. Segnaliamo inoltre “80 anni di Fantascienza italiana a Fumetti”, che celebra i 25 anni di Nathan Never della Sergio Bonelli Editore e ai 20 anni di PK della Disney; “Phallaina”, un originale percorso espositivo esterno, ad opera di Marietta Ren, che coinvolge il pubblico con un innovativa app, e “DC COMICS” un assaggio della grande mostra che si svolge al Museo Pignatelli.



Tra gli ospiti internazionali, spiccano i nomi di Don Rosa, il grande autore Disney; Sarah Andersen, autrice della striscia online Sarah's Scribbles; Noelle Stevenson, per Bao Publishing; Adam Kubert, autore statunitense Marvel, Dc e Dark Horse; i mangaka Atsushi Kaneko e Lynn Okamoto; Luis Quiles illustratore spagnolo noto per la capacità di rappresentare metaforicamente i lati oscuri della società. Non mancano inoltre i grandi nomi del fumetto italiano, fra cui il Magister della scorsa edizione, Milo Manara, Roberto Recchioni, Sio, Tanino Liberatore, Zerocalcare e molti altri.



Le grandi anteprime del programma CartooNa – Debuttano in anteprima, grazie a Fox, la serie “Outcast” tratta dal fumetto di Robert Kirkman (23 aprile) in compagnia del cast. In anteprima, sempre il 23 aprile, nel Teatro Mediterraneo, Sala Italia, viene proiettato l’episodio speciale in stop motion di Adventure Time, serie animata trasmessa in Italia da Cartoon Network e Mediaset Premium. il 25 aprile è prevista per la prima volta in Italia la presenza di Michael Cudlitz che interpreta Abraham nelle serie “The Walking Dead”. Sempre il 25 aprile, in esclusiva grazie a Sky Atlantic, viene proiettato presso il Teatro Mediterraneo il primo episodio della sesta stagione de "Il Trono di Spade". Gli inviti per i vari eventi si ritirano il giorno stesso nel foyer/ingresso del Teatro Mediterraneo/Auditorium CartooNa a partire dalle 11.00; ogni persona può ritirare un solo invito per lo stesso evento. Grazie alla collaborazione tra la Major Warner Bros. Entertainment e Premium Action, sempre il 25 aprile alle ore 12.00, si può assistere alla proiezione in anteprima dell'episodio crossover Supergirl/The Flash.



Tra le sezioni parallele: GameCon che anche quest’anno vede la speciale partnership con Multiplayer.it, l'Asian Village, dedicato ai concerti e agli incontri della cultura asiatica, a cura di Ochacaffé, che tra gli appuntamenti in programma offre il sempre più importante Comicon Cosplay Challenge, i cui vincitori voleranno a Lisbona per difendere i colori italiani al Cosplay World Master.



Infine, tanto spazio anche per i più piccoli con la Grande Area Comicon Kids, in collaborazione con Melagioco Ludoteca, Yo Soy Felize e gli editori Panini Disney, BeccoGiallo, Tunuè e Corriere del Mezzogiorno.



Anche quest’anno Comicon offre un programma musicale live organizzato da Freakout e Ocha Café, consultabile sul sito www.comicon.it. Sul sito si trovano anche tutte le modalità di accesso alla manifestazione e la prevendita dei biglietti. Orari manifestazione: 10.00-19.00.