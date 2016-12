Monza: un mese di aprile nel pallone

Ad aprile nel parco di Monza si vola in mongolfiera. Apre infatti il 1° aprile una intrigante mostra dedicata al volo, nella splendida cornice di Villa Mirabello , per celebrare un percorso inedito sugli aerostati ("i più leggeri dell'aria"), con oggetti storici esposti per la prima volta in Italia. L’evento culmina il 23, 24 e 25 aprile, con un fine settimana di adrenalinici voli gratuiti in mongolfiera per tutta la famiglia

La mostra, aperta fino al 25 aprile, offre un viaggio tra gli incantevoli scenari delle prime esplorazioni, dai racconti entusiasmanti di Jules Verne al primo favoloso volo organizzato dai fratelli Montgolfier, ai giorni nostri. L’evento è organizzato da una firma d'autore, Marco Majrani, fotografo professionista, giornalista scientifico, nonché curatore della nuova sezione di aerostatica presso il Museo di Volandia, Parco e Museo del Volo di Malpensa sotto la regia del Club Aerostatico Italiano e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, con il patrocinio del Comune di Monza, in collaborazione con Regione Lombardia e Poste Italiane,



Villa Mirabello, splendido esempio di architettura e dimora più antica del Parco della Reggia di Monza, costruita verso la metà del XVII secolo dalla famiglia Durini, fu la sede del primo esperimento aerostatico italiano, il 15 novembre 1783, ad opera del Marchese Marsilio Landriani, poliedrico scienziato e studioso. Cuore della mostra è la sezione legata alla storia dei "giganti più leggeri dell'aria" con oggetti esclusivi di collezioni private, in collaborazione con i principali musei aeronautici italiani tra cui Volandia, Vigna di Valle, Museo Caproni di Trento e con altre "raccolte", dal Vittoriale all'Aeronautica Militare. Sono esposti inoltre quadri, stampe d'epoca, suppellettili di fine Settecento ispirate alla moda "au ballon" e la più completa collezione italiana di medaglie con soggetti aerostatici. Tra i preziosi documenti autografi dei grandi aeronauti del passato spicca la lettera originale di Joseph Montgolfier, in cui si annuncia il nuovo tentativo di volo umano. Datata 17 novembre 1783, viene considerata alla pari di un "Sacro Graal dell'aerostatica".



Nel fine settimana 23-25 aprile, inoltre, eleganti palloni a gas e coloratissime mongolfiere ad aria calda si sfidano per l’occasione dopo 46 anni in un emozionante contest di volo libero. Nei tre giorni culminanti del Festival sarà anche possibile provare gratuitamente l’emozione del volo, insieme a tutta la famiglia, grazie ai voli frenati con le mongolfiere tra cui quelle di Milano Mongolfiere e quella brandizzata Remax.



Poste Italiane realizza per l’occasione una specifica cartolina dedicata all’evento e, per il 23 aprile ha predisposto un servizio filatelico con annullo speciale. Per i bambini e le famiglie non mancano i laboratori, modellini, gigantografie e oggetti dalle dimensioni maxi a cura di Creda e Libro Giocando. Una postazione multimediale dedicata al Codice del Volo di Leonardo da Vinci offre la possibilità di sfogliare il manoscritto in alta definizione e comprendere il funzionamento delle sue macchine volanti grazie ad accurate ricostruzioni 3D.



A completare la kermesse del volo, numerose automobili d'epoca chiamate a rinverdire la tradizione del "Rally ballon" che, dal 1920 al 1940, premiava l’auto che per prima giungeva nel luogo dove i palloni atterravano .



Mostra dal 1 al 25 aprile 2016

dal lunedì al venerdì ore 10-18

Ingressi: adulti 6 Euro bambini 3-14 anni: 4 Euro



Evento 23-24-25 aprile

Ingresso dalle 9 alle 20.

Ingresso libero

Informazioni e prenotazioni sul sito www.festivaldelvolo.it/