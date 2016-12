Monza, un arcobaleno di colori per la "The Color Run"

09:00 - L'Autodromo di Monza ospita sabato 12 settembre la "The color run", una corsa colorata e non competitiva di 5km che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria. L'evento, nato negli Stati Uniti per promuovere il benessere e la felicità che si prova nel fare attività fisica, è ispirato a una festa indiana: si parte vestiti di bianco, si corre in mezzo al colore e all'arrivo si scatena la festa con esplosioni di musica e balli.

Come funziona - E' possibile partecipare alla corsa come singolo corridore o come team (almeno 4 componenti). I bambini sotto i 7 anni di età possono partecipare con soli 3€ se accompagnati da adulti. Gli under 13, invece, possono usufruire di una tariffa ridotta se vengono iscritti come singoli corridori. Per quanto riguarda i team, le tariffe sono uguali per tutti senza distinzione di età. A tutti i partecipanti viene fornito un pacchetto gara contenente una t-shirt bianca, una fascetta asciuga sudore, un numero di pettorale e un tatuaggio ufficiale. Il check-in e il ritiro dei race kit è disponibile a partire da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre, in centro a Milano, mentre sabato 12 settembre direttamente in Autodromo, nella zona box, dalle ore 10 alle 14.30. Dalle 20.30 la festa continua alla Reggia di Monza, dove è in programma l’evento MTV Digital Days.



Non solo corsa- Tutta la giornata viene animata da eventi e iniziative divertenti. Il "The colour run village" apre i battenti alla mattina con coinvolgenti attività di animazione e riscaldamento muscolare a ritmo di musica. Nel primo pomeriggio un vero e proprio preparatore atletico aiuta tutti i partecipanti ad entrare nel mood giusto per affrontare la corsa. Quando si arriva al traguardo inizia la festa: ogni 15-20 minuti dal palco vengono lanciati i Color Blast (sacchetti di polvere colorata naturale), un mix che quest'anno viene spruzzato da cinque diversi punti-colore, posizionati lungo il percorso.



Lo sport non finisce qui. All'Idroscalo di Milano, non molto lontano da Monza, si svolge sempre durante il weekend dall'11 al 13 settembre, la "Milano Outdoor Games", una novità che offre a tutti l'occasione di provare numerose discipline sportive seguiti da istruttori professionisti. Gli eventi sono suddivisi per categoria, secondo la triade – sportiva - di terra, acqua e aria: via libera, quindi, ad arrampicata, bootcamp, nordic walking, yoga e molto altro.



Per tutte le informazioni e i costi sulla "The Color Run", consultare il sito ufficiale thecolorrun.it