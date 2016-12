Monteleone Sabino e la Sagra delle fettuccine alla Trebulana

Sabato 1 e domenica 2 agosto Monteleone Sabino , in provincia di Rieti, ospita la Sagra delle Fettuccine alle Trebulana , un gustoso primo piatto preparato ancora oggi secondo un'antica ricetta. La manifestazione non è solo l'occasione per gustare un primo piatto dal sapore unico, ma anche l'opportunità di viaggiare all'indietro nel tempo alla riscoperta di tradizioni secolari.

Per realizzare le fettuccine alle trebulana vengono impastate farina e uova, e la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno: guai, però, a sbagliare lo spessore e soprattutto il taglio. Piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta sono il condimento ideale di questo gustoso piatto tutto da condividere per due sere consecutive a partire dalle ore 19.00. Come ogni anno non mancano gli spettacoli musicali e le bancarelle del mercatino di artigianato e prodotti tipici.



A pochi chilometri di distanza si svolge la sagra della fettuccina al fungo porcino ad Ascrea, giunta alla 29esima edizione. Bruschette al fungo porcino, salsicce, fagioli e il buon vino paesano completano il ricco e gustoso menù. Inoltre, passeggiando tra gli stand allestiti per l'occasione, i visitatori possono assaggiare i migliori prodotti tipici della zona.



Chi invece desidera approfondire la conoscenza del territorio, può visitare i siti archeologici che, per l'occasione, restano aperti al pubblico. Monteleone Sabino, infatti, offre infatti ai visitatori l'opportunità di trascorrere un fine settimana all'insegna non solo della buona cucina, ma anche della cultura. Meritano sicuramente una visita l'imponente anfiteatro romano, recentemente messo in luce in maniera quasi integrale, e il Santuario di Santa Vittoria, con la splendida chiesa romanica e le catacombe che ne costituiscono il primo elemento storico ed archeologico; e ancora il Museo civico e archeologico e i resti della città di Trebula Mutuesca, che possono essere visitati con un'escursione pomeridiana o mattutina.