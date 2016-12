20 febbraio 2015 Montecampione, una festa sulla neve Sabato e domenica caccia al tesoro sugli sci: in tutta la stagione tante offerte per le famiglie e per le sciatrici Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Il comprensorio sciistico di Montecampione propone, sabato 21 e domenica 22 febbraio, una serie di eventi sulla neve, con giochi e divertimenti in maschera e una simpatica caccia al tesoro sulle piste, per il divertimento delle famiglie e in particolare dei bambini. La stazione turistica della bassa Vallecamonica, a 100 km circa da Milano e da Verona, 60 da Brescia e 55 da Bergamo, è una vera e propria terrazza panoramica sul lago d’Iseo, con un suggestivo carosello che offre agli appassionati di sci e snowboard 30 chilometri di piste, servite da undici impianti di risalita. Gli amanti del freeride hanno a disposizione uno snow park dedicato, mentre chi vuole provare il divertimento della moto slitta ha un tracciato apposito.

Il programma di questo weekend prevede, nel pomeriggio di sabato dalle 14 alle 16, un intrattenimento live nell’area degli impianti sciistici, animato da Radio Viva FM. I bambini sono invitati a partecipare alla festa in maschera (ore 17) mentre la Piazzetta si anima a partire dalle ore 23 con il Disco Carnival.



Domenica si replica con una grande caccia al tesoro lungo il percorso del carosello degli impianti, mentre lo snow park accoglie gli appassionati per la prova delle tavole: è prevista la presenza di writers, impegnati a decorare le strutture a ritmo di rap. Dalle 14 alle 16 è nuovamente presente l’animazione di Radio Viva FM live sulle piste.



Oltre agli eventi di Carnevale, segnaliamo la speciale offerta riservata alle donne: il giovedì lo skipass per le sciatrici di sesso femminile costa solo 5 €, in omaggio a tutte le appassionate della neve, come le sorelle Elena, Nadia e Sabrina Fanchini, campionesse e atlete della squadra nazionale, molto legate al comprensorio di Montecampione.



La stazione dispone di 20 piste da sci: 4 nere, 12 rosse, 4 blu oltre a spazi dedicati ai principianti e ai bambini. Gli 11 impianti di risalita partono direttamente dai complessi residenziali di Montecampione 1.200 senza la necessità di spostamenti in automobile. Tutte le aree del centro abitato sono collegate per mezzo di una efficiente navetta gratuita con trasporto sci, a disposizione per tutto il fine settimana. Si può accedere al comprensorio da Montecampione 1200, ma anche dal Prato Secondino a quota 1.400 metri e dal Plan a quota 1.800.



Per avere informazioni in tempo reale sulla ski area, sulla situazione impianti e sul meteo, oppure per accedere alle webcam in tempo reale, si può utilizzare anche la nuova App, disponibile per il download gratuito negli store di Android e Apple.



Per informazioni www.montecampioneskiarea.it.