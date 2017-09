Moncalieri: le auto da rally per sentirsi “Campioni per un giorno”

Il rombo dei motori e il sorriso entusiasta dei bimbi. Un unico comune denominatore che per il nono anno consecutivo rinnova l’appuntamento per “Campioni per un giorno”. La manifestazione benefica dedicata ai bimbi del Reparto di Pediatria dell’ospedale di Ciriè e dell’ Oncoematologia dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino che ne sono i primi promotori in collaborazione con il “Delta One” e il circuito automobilistico “Club Des Miles” di Moncalieri, Nino Catania e Sergio Sarti.

9° edizione della manifestazione benefica nella città alle porte di Torino

La manifestazione che si svolgerà domenica 17 settembre è l’occasione per ricordare con un memorial Federico Bracotti, che ne fu l’ideatore, purtroppo scomparso cinque anni fa. Un intero pomeriggio dove i bimbi potranno salire a fianco dei piloti professionisti sulle auto da rally e vivere l’emozione e l’adrenalina che sa regalare un auto da competizione. La manifestazione è coordinata in stretto contatto con l’associazione “Ospedale Dolce Casa” – Onlus, che segue i piccoli e i loro genitori nel difficile percorso di guarigione presso la struttura ospedaliera di Ciriè.



Saranno infatti presenti il presidente Alessandra Coppo e il suo vice Fabrizio Ceccarelli. Fra le manifestazioni collaterali, la presenza dei volontari dell’associazione Clown con i loro simpatici giochi. Si inizia alle ore 14. A fine manifestazione la possibilità per tutti con una piccola donazione di salire a fianco dei piloti per un giro di pista. Lo scorso anno “Campioni per un giorno” ha permesso di raccogliere 4.500 euro, interamente consegnati ai due reparti pediatrici.