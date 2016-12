Modenantiquaria: uno scrigno di meraviglie

09:57 - E’ un vero scrigno delle meraviglie: quadri, sculture, mobili di preziosa fattura, design, complementi, oggettistica, ceramiche davvero superbe, argenti, gioielli: siamo alla trentesima edizione di Modenantiquaria, aperta fino al 21 febbraio a Modena Fiere. Settanta stand con espositori di altissimo livello con il meglio delle loro collezioni sono a disposizione di visitatori e appassionati con opere di grande pregio, molte delle quali non sfigurerebbero in un museo.

La kermesse emiliana si propone come manifestazione di riferimento per un pubblico ampio che ha interesse per l’antico, e desidera non solo ammirare ma anche acquistare gratificando il proprio amore per il bello.



L’edizione 2016 segna anche il restyling di “Petra”, la mostra mercato collaterale dedicata all’antico, decorazione, design e ristrutturazione per parchi, giardini con proposte curiose, arredi originali, marmi e pietre d’epoca, il tutto inserito in una suggestiva brughiera inglese popolata da cavalli.



Grande salto di qualità anche per “Excelsior”, l’esposizione collaterale dedicata alla pittura dell’Ottocento con molte proposte di livello internazionale, tra cui il piacere di ammirare, in esclusiva per Modenantiquaria i capolavori mai prima esposti della Collezione BPER, con una selezione delle opere d’arte acquisite da BPER Banca in mezzo secolo di attenzione per il patrimonio artistico del territorio. da Guido Reni a Boulanger, da Francesco Bianchi Ferrari a Ortolano, fino a Girolamo da Carpi. Accanto ai capolavori di maestri emiliani sono in mostra alcune opere inedite, mai presentate finora.



E per finire la fotografia d'autore approda per la prima volta a Modenantiquaria attraverso una preziosa selezione di capolavori tratti dalla collezione Fondazione Cassa di risparmio di Modena. I padiglioni della manifestazione modenese accolgono opere di Ansel Adams, Diane Arbus, Paul Caponigro, Roy DeCarava, Robert Frank, Lee Friedlander, Ralph Eugene Meatyard, Edward Weston, Minor White. Autori amatissimi dal pubblico, che, tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta, hanno scritto alcune delle più importanti pagine della fotografia americana.



Informazioni sul sito: www.modenantiquaria.it/