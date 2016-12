28 ottobre 2014 ModenaFiere: uno “Skipass” per le vette più belle Un Salone dedicato agli amanti dello sport ad alta quota tra operatori del turismo bianco, novità e articoli sportivi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:39 - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il quartiere fieristico di Modena ospita la 21esima edizione di Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali. La manifestazione è tradizionalmente un punto di riferimento per gli esperti del settore, per gli appassionati della montagna bianca, per gli sportmaker, le associazioni e le società di sport e tempo libero.

Al Salone sfilano le stazioni e i comprensori sciistici italiani più importanti, ma anche hotel e società di impianti, snowpark, rifugi e tour operator italiani e stranieri specializzati. Tra le grandi località spiccano il Trentino che presenta il nuovo maxi skipass “Fassa XL 3+3”, un biglietto valido per sei giorni che permette di sciare nei comprensori di Val di Fassa Carezza, Tre Valle e Fiemme-Obereggen; la Valle d'Aosta con le novità della stagione invernale, e Plan de Corones. A incuriosire ci sono anche le località straniere: la più lontana, direttamente dalla California, è Mammoth Lakes. Più vicine a noi, invece, le località svizzere di Airolo e Corvatsch 3033. Quest’ultima a partire dal 2014 offre una svolta decisamente tecnologica: con il gioco “Corvatsch Peak Tour”: per tutta la stagione vengono premiati tutti coloro che riescono a percorrere più chilometri di piste. Tra le altre località straniere, da segnalare anche la Valle dello Stubai, in Austria, che quest’anno arriva a Skipass con la Grotta di Ghiaccio, inaugurata nell’estate e già attrazione di punta per la stagione invernale.



Grazie agli esperti del settore, il visitatore si imbatte tra i brand degli articoli sportivi più rinomati. Passeggiando tra i vari stand si possono trovare sci, attacchi, scarponi, tavole, maschere, abbigliamento e accessori sicuri ed ecosostenibili di tutte le marche e per tutte le tasche



Durante i quattro giorni del Salone, inoltre, viene allestito un vero villaggio di montagna dominato da una 'Ski Area' innevata e aperta al pubblico, definita "la piu' grande pista da sci mai costruita in città"; una pista di pattinaggio,e una per provare lo sci di fondo. C'è anche un 'rail' destinato alle competizioni tra professionisti dello snowboard e del freeski. Infine, è organizzata un'area freestyle e freeride, pensata per valorizzare queste due discipline particolarmente amate dai giovani. Quanto ai piu' piccoli, Skipass consente a bambini e famiglie di prendere confidenza con gli sci - da discesa e da fondo - accompagnati da maestri qualificati sulle piste innevate preparate in fiera.



In programma anche l'iniziativa 'Pinocchio sugli sci', che prevede una gara di slalom e una di slalom gigante riservate ai piccoli sciatori delle categorie baby cuccioli, ragazzi e allievi fra i 7 e i 14 anni.



