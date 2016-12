Modena: la filosofia diventa spettacolo

La manifestazione, organizzata dal “Consorzio per il festivalfilosofia” e che lo scorso anno ha registrato oltre 200 mila presenze, ha in calendario circa 50 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, tra cui personaggi del calibro di Bodei, Bauman, Bianchi, Cacciari, Galimberti, Recalcati, Rodotà, Severino, Augé, Nancy, Sloterdijk, ma anche mostre, concerti, spettacoli, letture, iniziative per bambini e cene filosofiche: in 40 luoghi delle tre città.



Il tema di questa edizione focalizza l’attenzione sulla dimensione agonistica e competitiva che pervade tanto gli ambiti della vita collettiva, quanto le forme di vita dei singoli. Il programma filosofico del festival propone poi la sezione “La lezione dei classici”, nella quale gli esperti commentano i testi che nella storia del pensiero occidentale hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema dell’agonismo: dall’anima in conflitto del “Fedro” di Platone alla concordia civica nella “Politica” di Aristotele, fino al conflitto nelle volontà nelle “Confessioni” di Agostino. Per l’età moderna si analizza l’elogio dei tumulti di Machiavelli e la neutralizzazione del conflitto sostenuta da Hobbes. Una lezione è dedicata alla lotta di classe teorizzata da Marx, mentre un altro incontro è dedicato al “Così parlò Zarathustra” di Nietzsche. Infine “Se questo è un uomo” di Primo Levi offre lo spunto per ragionare sulla natura della violenza.



Un nutrito programma creativo coinvolge performance, reading e spettacoli che hanno tra i loro protagonisti Ernesto Assante e Gino Castaldo, Ugo Cornia, Marina Massironi, Gregorio Paltrinieri, Marina Senesi, Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, Andrea Scanzi. Non mancano i mercati di libri e le iniziative per bambini e ragazzi. In occasione del festival sono poi in programma una trentina di mostre, tra cui ricordiamo quelle dedicate agli album di figurine Panini, al Novecento tra conflitti e guerre, la collettiva di fotografia sui migranti nelle isole greche, e una collezione di ritratti dei protagonisti della contestazione giovanile.



Infine, accanto a pranzi e cene filosofici, ideati dall’Accademico dei Lincei Tullio Gregory per i quasi ottanta ristoranti ed enoteche delle tre città, nella notte di sabato 19 settembre è previsto il “Tiratardi”, con iniziative e aperture di gallerie e musei fino alle ore piccole.



Tutte le informazioni e il programma completo degli eventi è online sul sito della manifestazione www.festivalfilosofia.it.