Mirabilandia: per i suoi 25 anni regala un nuovo spettacolo

I fasci luminosi dello spettacolo, in sincrono con i giochi di luce della ruota panoramica Eurowheel, rinnovata con un innovativo sistema di illuminazione led, creano un’atmosfera veramente spettacolare, colorando la notte di mille luci variopinte. Oltre al nuovo show, il programma estivo del parco è completamente rinnovato, con numerosi spettacoli pensati per grandi e piccini, con la partecipazione di artisti top player del panorama internazionale dell’industria dell’entertainment.



Tre le novità, “The kings of pop”, un grande show in stile Las Vegas ispirato ai miti pop degli anni ’90, in cui prenderanno parte artisti circensi, cantanti e ballerini. Si prosegue poi con “Una vita da star”, uno spettacolo che fa rivivere la storia delle più celebri dive hollywoodiane sempre in bilico fra ragione e sentimento, e “The fabulous fifties”, uno show di rock and roll acrobatico in stile anni ‘50.



Tra i nuovi show per l’estate 2017 ci sono anche “Jump” che per la prima volta porta a Mirabilandia un gruppo di ballerini e atleti che mettono in scena il ritmo, la forza e il calore umano dell’Africa, e “La ciurma dei Corsari” dove chiassosi pirati dovranno essere pronti a impadronirsi del tesoro di Mirabilandia. Tutte le informazioni sul sito Internet: http://mirabilandia.it/