MilanoSposi 2016: un weekend per la coppia

Per due weekend consecutivi , dal 23 al 24 e dal 30 al 31 gennaio , il Forum di Assago ospita MilanoSposi , la fiera al servizio degli sposi dedicata a tutto ciò che riguarda l'organizzazione del matrimonio: dall'abito per lei e per lui, alla scelta delle bomboniere, dal catering alle partecipazioni.

Durante la mostra gli espositori presentano al pubblico il campionario più vasto e diversificato: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering, ville d'epoca, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, liste nozze, musicisti, addobbi floreali e tutto quanto ciò che può servire agli sposi per arredare e organizzare la nuova casa. La fiera milanese accoglie i visitatori con eleganza e raffinatezza in un contesto che lascia spazio a proposte da sogno senza perdere di vista la necessità di offrire al visitatore le migliori condizioni di mercato senza rinunciare alla qualità.



La presenza delle maggiori firme della moda sposi, delle location più suggestive, dei ristoranti più raffinati, degli studi fotografici di tendenza, fa di MilanoSposi non solo un momento di grande interesse commerciale ma anche la sede ideale per scoprire tutto quello che c'è di bello e di nuovo per il giorno delle nozze, con qualche concessione all'originalità anche in una occasione notoriamente legata alla tradizione.



A MilanoSposi è possibile avere informazioni sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ricevere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi ed anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand a "prezzi fiera" particolarmente vantaggiosi.



Inoltre le esibizioni dei migliori hair stylists e dei maestri del make-up, consentono alle visitatrici di venire a conoscenza di tutti i trucchi e i segreti per diventare "la più bella delle spose".



Orari: sabato dalle 14:00 alle 21:00 domenica dalle 10:00 alle 21:00

Per maggiori informazioni, wwwmilanosposi.it