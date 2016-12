Milano Vintage Week: la mostra-mercato della moda d’antan di qualità

14:25 - Milano, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, ospita la Milano Vintage Week, la kermesse del vintage di qualità in collaborazione con A.N.G.E.LO., lo storico marchio di Angelo Caroli da sempre punto di riferimento del settore e sinonimo di esclusività. E’ un'occasione unica per acquistare capi e accessori d'annata, ma anche una full immersion nella storia del costume degli ultimi sessant'anni.

Fedele al motto “Il moderno invecchia, il vecchio torna di moda”, l’evento ospita appassionati, collezionisti e curiosi, tutti riuniti per lo shopping nello showroom milanese Riccardo Grassi, in via Giovanni Battista Piranesi 4.



Il calendario degli appuntamenti è fitto di eventi e mostre. Ecco dieci ottimi motivi per non perderla e accorrere numerosi.



1- Il progetto di sensibilizzazione “Vieni, dona, acquista”, in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava: vieni a Milano Vintage Week, dona un tuo oggetto vintage in buono stato, fai i tuoi acquisti. Per capire il valore di termini come “recupero” e “riuso” e aiutare concretamente la Fondazione.

2- L’emozionante mostra Yves Saint Laurent: racconta la storia del costume attraverso dieci pezzi iconici del “ragazzo prodigio” che cambiò le regole della moda”al femminile” introducendo dettagli maschili e capi unisex.

3- La partecipazione esclusiva di Malìparmi con la capsule collection “Tessuto della Memoria”, realizzata con stoffe prese dagli archivi del brand.

4- Gli appuntamenti fissi con la bellezza Vintage make-up experience e Happy Hair: dalle 11 alle 20, sessioni gratuite di trucco e acconciature in stile rètro a cura della make up artist Caterina Todde e di MBA - Making Beauty Academy Milano.

5- I workshop natalizi di Aura Nobolo - scrittrice ed esperta di savoir faire - tutti i giorni alle ore 17.

6- Ti racconto una storia: l’appuntamento quotidiano delle 18.30 con tre giovani scrittori: Ciccio Rigoli (venerdì 7 novembre), Luigi Vergallo (sabato 8 novembre), Giovanni Celsi (domenica 9 novembre).

7- Make-up studio: tutti i giorni alle 15 tutorial con la make-up artist Caterina Todde.

8- La saletta Amarcord per gli amanti del cinema d’antan.

9- La corsa free (fino a un valore massimo di 20 euro) per venire a Milano Vintage Week, offerta da Uber a tutti i new users.

10- Il costo mini del biglietto d’ingresso: 3 euro per una giornata all’insegna del vintage.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.milanovintageweek.com