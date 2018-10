Milano: una “battaglia” a colpi di CrossFit

Gli appassionati e gli atleti di CrossFit si danno appuntamento a Milano per una sfida ad alto livello in due giornate, sabato 7 e domenica 8 ottobre, i n cui lo sport diventa evento spettacolare. La “Battaglia di Milano” riunisce, presso il centro sportivo Vismara in via dei Missaglia 117, i migliori atleti di questa disciplina e un folto pubblico di appassionati per due giorni di gara e sfide ad alto livello. Concorrono 288 atleti suddivisi in 7 categorie, su 5 workout di gara. 3 il sabato, e 2 la domenica.

Il CrossFit è un allenamento brevettato, inventato da Greg Glassman nel 2000. Oltre che un fitness agonistico, è una vera filosofia dell'esercizio fisico ad alta intensità. Gli allenamenti alternano sessioni di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi ancora. Gli atleti eseguono allenamenti quotidiani completi, conosciuti come "WOD" (Workout Of Day), che significa "allenamento del giorno".



La filosofia del CrossFit si propone di ottimizzare l'abilità fisica in ognuno dei dieci domini di fitness riconosciuti: la resistenza cardiovascolare e respiratoria, la resistenza muscolare (stamina), la forza, la flessibilità, la potenza, la velocità, la coordinazione, l'agilità, l'equilibrio e la precisione.



La Battaglia di Milano, giunta quest’anno alla sua terza edizione, promette di bissare il grande successo di pubblico ottenuto nelle precedenti edizioni: sono attesi infatti, per i due giorni di gara, circa 2500-3000 spettatori. Sono in palio premi in denaro per ciascuna delle categorie in gara.



Tutte le informazioni per assistere all’evento sono online sul sito www.labattagliadimilano.com, oppure sulla pagina Facebook dedicata.