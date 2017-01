Milano, un pomeriggio per cantare con i bambini

La musica per i bambini è un fatto naturale, come un gioco. Per avvicinarli a questo universo e, nello stesso tempo, cominciare ad educarli e a guidarli sulla strada della musica, è in programma a Milano un incontro dedicato ai piccoli fra i tre e i dieci anni, accompagnati dai loro genitori, dai nonni o da altri adulti, per divertirsi e cantare in allegria sulla musica di alcune famose canzoni per bambini tratte dalla cultura russa, ora tradotte in italiano. Le canzoni sono anche raccolte in un libro, “Uno, due, tre, canzoncine”, scritto da Irina Tumanova L’incontro è in programma per venerdì 27 gennaio alle ore 17 presso il teatro cinema San Carlo in Via Morozzo della Rocca 12.