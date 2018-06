Milano: un Museo come Destinazione Divertimento

Museo della Scienza: imparare è uno spasso Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Tante attività estive nella struttura milanese, per bambini e adulti leggi tutto

Il cuore pulsante delle attività durante il fine settimana è in Tinkering Zone, dove bambini e adulti possono creare robot, far volare oggetti di materiali e forme diverse e costruire percorsi acrobatici per le biglie. Questa area è anche palcoscenico di numerose attività nella settimana di Ferragosto: dal 14 al 19 agosto la struttura infatti non va in vacanza, ma propone uno Speciale con attività sia in questa particolare area che nel laboratorio Energia&Ambiente e nell’Area dei piccoli. Inoltre, per tutta l’estate, al mattino, con il biglietto aggiuntivo si può visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, alla scoperta di avventure e di storia… sotto il pelo dell’acqua. Restano aperte e sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna, alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.



Sono comprese nel biglietto del Museo anche le mostre temporanee “Il mio Pianeta dallo spazio - Fragilità e bellezza”, per ammirare il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente; “Immerso”, per intraprendere un viaggio fotografico dallo spazio alle profondità marine; “Dark-Matter”, per esplorare - attraverso scatti di rivelatori, acceleratori e telescopi - il mondo della ricerca sulle particelle fondamentali e sulla materia oscura.

Dall’11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre si svolgono inoltre i Campus estivii dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, per una settimana speciale con tante attività interattive e giochi a tema.



Tra i Laboratori interattivi segnaliamo: PER I PIÙ PICCOLI (3-6 ANNI)

Matematica in equilibrio - 19-29 giugno, 3-8, 17-20 e 24-27 luglio, 31 luglio-12 agosto, 28 agosto-9 settembre

Dal martedì al venerdì, alle ore 14; sabato e domenica, alle ore 14 e 16

Cubi, coni e cilindri. Giochi con la matematica e per riconoscere le forme e per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.



Ombre e pianeti - Dal martedì al venerdì, alle ore 16; sabato e domenica, alle ore 15 e 17

Una fantastica avventura nello Spazio con una divertente storia spaziale e tanti personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando luci e ombre.



I segreti delle bolle di sapone - 30 giugno-1 luglio, 10-15, 21-22 e 28-29 luglio, 21-25 agosto

Dal martedì al venerdì, alle ore 14 e 16; sabato e domenica, alle ore 14, 15, 16 e 17

Un viaggio alla scoperta del magico mondo delle bolle di sapone, dalle forme strane e bizzarre e di tanti colori.



ATTIVITÀ PER BAMBINI PIÙ GRANDI E PER ADULTI

Da martedì 19 a venerdì 22 giugno - i.lab Genetica

Microserra fai da te - ore 15 – da 7 anni

Tra materiali di recupero e terreni di laboratorio si costruisce una piccola serra per sperimentare cosa può fare crescere meglio una pianta.

Un DNA alla frutta - ore 17 – da 9 anni

Con limone e sapone, cilindri e provette, si estrae il DNA dalla frutta.



Sabato 23 e domenica 24 giugno - Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio - Tinkering Zone

Piste per biglie acrobatiche - dalle ore 14 alle 18 – da 8 anni

Una pista speciale per biglie con tubi, imbuti, canaline e altri materiali per far fare alla pallina un vero percorso acrobatico.



Da martedì 26 a venerdì 29 giugno - i.lab Biotecnologie

Occhio all’invisibile - ore 15 – da 8 anni

Colorare, osservare e confrontare gli organismi al microscopio per scoprire cosa li accomuna, come sono fatti e come variano le loro cellule.

Microrganismi in tavola - ore 17 – da 7 anni

Perché il pane lievita e l’aceto fermenta? Si sperimenta come utilizzare gli organismi viventi per trasformare gli alimenti.



L’elenco completo dei laboratori e le modalità di partecipazione sono sul sito Web del Museo: www.museoscienza.org/



Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" si trova in via San Vittore, 21 – Milano.

Orario Museo: da martedì a venerdì 10 - 18

sabato e festivi: 10 – 19