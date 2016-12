Milano: surf in acqua con la StraNavigli 2015

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno Milano ospita la StraNavigli , un evento sull'acqua per grandi e piccini che si svolge lungo il Naviglio Grande e la nuova Darsena. Tra gli appuntamenti in programma gare di surf , prove con istruttori, spettacoli e musica . Non mancano azione e divertimento all'insegna della condivisione di emozioni in cui l' acqua è il punto comune di tutte le attività.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è realizzata per sensibilizzare il pubblico nei confronti di un'area simbolo di Milano e per andare alla scoperta della Darsena, spazio cittadino da poco riqualificato. Proprio quest'ultima accoglie lo Sport Village e ospita anche la StraNavigli Baby, un'area interamente riservata ai più piccoli con tante attività ludiche volte ad avvicinare i bambini agli sport d'acqua, organizzate in collaborazione con le principali Federazioni Sportive e con il supporto della C.R.I., della Protezione Civile e della Polizia Locale (Nucleo Sommozzatori).



Al centro dell'evento troviamo la StraNavigli Water Race, gara creativa sull'acqua riservata ad un massimo di 250 partecipanti suddivisi in batterie: sezione Fantasy (ciambelloni, canotti, materassini, nuoto), StraNavigli Surf Contest, Sup Sprint Race Fisurf, Water Bikes, canoe, Slack Line.



La StraNavigli quest'anno diventa anche il punto di ritrovo del surf femminile italiano. Dalle ampie banchine della nuova darsena di Milano, lo spettatore può immaginare il movimento dei mari e il vento che soffia attraverso i capelli delle Surfin's Babes. Anche i neofiti della tavola rosa possono iniziare ad avvicinarsi a questa disciplina con l'aiuto di istruttori certificati.



Per maggiori informazioni consulta il sito www.stranavigli.naviglilombardi.it