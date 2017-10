Milano: si gioca a Bimbinfiera

Sabato 7 e domenica 8 ottobre il Parco Esposizioni di Novegro, alle porte di Milano, ospita Bimbinfiera , con un ampio e specializzato programma di attività formative e di intrattenimento per grandi e piccini. Sono presenti oltre 100 espositori che presentano in anteprima le novità in materia di servizi e prodotti per il gioco , ma anche per la gravidanza e l’infanzia; c’è poi un ricco palinsesto di eventi per approfondire le tematiche relative a salute, alimentazione, sport e sicurezza in auto, in casa e in viaggio.

Intrattenimento è la parola chiave del programma dedicato ai bambini, denso di attività dedicate a loro o da realizzare con i genitori, con spazi gioco ed eventi per divertirsi e mettersi alla prova, sempre seguiti da istruttori qualificati.



Nell’area Bimbi Sport, in collaborazione con UISP Lombardia (Unione Italiana Sport Per tutti), i bambini possono cimentarsi in varie discipline sportive seguiti da educatori e formatori di diverse Federazioni, tra cui i rappresentanti della squadra di basket Olimpia Milano - EA7. Grande attenzione anche alle discipline invernali, con spazi dedicati alla ginnastica pre-sciistica e dimostrazioni di sleddog, con le slitte trainate dai cani. Non mancano le consuete aree gratuite e attrezzate a supporto di genitori e piccini, come l’area allattamento, dotata di comodità e scalda-biberon, la nursery, con fasciatoi e prodotti per il cambio del bebè, o il Ristobaby, con pasti e merende per i più piccoli.



Nella nuovissima area conferenze, tra i tanti appuntamenti della manifestazione organizzata da RCS MediaGroup, sono in programma dimostrazioni e incontri con esperti e istituzioni e la possibilità di avvalersi della consulenza di personale specializzato e di medici specialistici, in alcuni workshop, con gli specialisti dell’Ospedale Macedonio Melloni – ASST Fatebenefratelli Sacco.



Bimbinfiera Milano si svolge presso il Parco Esposizioni di Novegro, sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle ore 10 alle 19. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Il costo del biglietto, con buono sconto valido per 2 persone da scaricare dal sito www.bimbinfiera.it e www.quimamme.it, è di 7 euro, anziché 10. Da quest’anno è anche possibile acquistare il biglietto già scontato salva code in prevendita.



Programma dettagliato, informazioni e aggiornamenti su www.bimbinfiera.it.