Milano-Sanremo: un viaggio sulle tappe del gusto

Lungo i 298 km di fatica sui pedali, di scatti e di fughe, di gloria e di sudore, attraverso la Lombardia, il Piemonte e la Liguria si dispiegano tante ricette da assaporare, posti unici da visitare, esperienze gourmand da vivere. Si parte da Milano e si approda in Riviera, passando per l’Oltrepò pavese, le colline del Monferrato, lungo i sentieri del Geoparco del Beigua e, infine, costeggiando il mare. Per la prima volta in un disegno interregionale, Liguria, Piemonte e Lombardia uniscono il mondo dell’agrifood con quello del turismo esperienziale lungo un vero e proprio circuito sulla rotta delle più genuine tipicità locali. Sempre all’inseguimento del gusto, dei vini, degli aromi e dei sapori del territorio.



Per illustrare al meglio il progetto, le tre Regioni coinvolte promuovono periodicamente eventi ad hoc aperti al pubblico, individuando luoghi e contesti lungo il tracciato della famosa gara. Si comincia a Milano il prossimo 7-8 ottobre, giorni in cui il Villaggio del Gusto è presente alla Darsena dove vengono allestiti i tre stand delle Regioni e un palco centrale. Due giorni di showcooking, degustazioni e laboratori di cucina guidati da produttori, chef, maestri pasticceri e ristoratori dei territori coinvolti per accompagnare i visitatori, grandi e piccini, alla scoperta delle tante tappe di questo straordinario viaggio nei sapori da Milano a Sanremo.



Una full immersion nel meglio del food in compagnia di tanti ospiti pronti a presentare ricette della tradizione e rivisitazioni di grandi classici della cucina di questo grande territorio che dalla metropoli arriva al mare. C’è l’occasione di assaggiare, ad esempio, il gelato all’azoto firmato dal vigevanese Massimiliano Scotti, recentemente proclamato miglior gelatiere d’Europa, oppure il cocktail del bartender di fama internazionale Luca Coslovich, preparato con ingredienti delle tre Regioni. Imperdibile poi, fra gli eventi in calendario sabato 7 ottobre, la fase eliminatoria del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio, preparato con il miglior basilico genovese dop, l’aglio di Vessalico, in compagnia dell’attore e autore Carlo Gabardini.



Per maggiori informazioni: www.milanosanremodelgusto.it/