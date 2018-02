Milano, quattro giorni di delizie con il Salon du Chocolat

Sono in programma degustazioni golose, show cooking e una straordinaria sfilata di abiti di cioccolato, per unire la moda alla prelibatezza per eccellenza. Salon du Chocolat nasce 23 anni fa a Parigi e costituisce ad oggi la più grande manifestazione dedicata al cioccolato di eccellenza, con edizioni anche a Londra, Beirut, Mosca, Tokyo e Seul. L’appuntamento milanese, che si ripete da tre anni, è uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Italia e aspetta oltre 45.000 visitatori tra famiglie, curiosi, foodlovers, gourmands, studenti e operatori del settore, oltre a decine di chefs da tutta Italia. Perché, come dice John Tullius, “nove persone su dieci amano il cioccolato. La decima mente”. A disposizione dei visitatori ci sono oltre 8.000 metri quadri di superficie espositiva e decine di stand, tre palcoscenici e numerose attività programmate per utilizzare il cioccolato, imparare a decorarlo e degustarlo nelle sue varie forme. Ma non finisce qui. La kermesse milanese è anche il luogo in cui scoprire la provenienza delle fave più pregiate e il modo in cui vengono trasformate, e mparare ad abbinare i vari tipi di cioccolato ad altre materie prime, ad esempio a vini, superalcolici, a pietanze italiane o esotiche grazie a ricette insolite e deliziose.



Se l’attrazione principale della manifestazione resta la possibilità di scoprire e assaggiare centinaia di tipi di cioccolato diversi, tra tavolette, torte, praline, creme e tartufi, e tante diverse varianti, speziato, salato, ripieno, con frutta secca o candita, ci sono momenti altamente spettacolari e molto amati, a cominciare dall’evento in cui la moda e il cioccolato si incontrano un riuscitissimo connubio.



Come è tradizione, la manifestazione si apre con la sfilata di abiti in cioccolato: per questa occasione, Davide Comaschi – World Chocolate Master 2013 e direttore del Chocolate AcademyTM Center Milano, ha dato sfogo al suo estro creativo, confezionando un abito dall’evocativo titolo “Mi amo o non mi amo?”. L’abito viene indossato durante la sfilata inaugurale di giovedì 15 febbraio, in programma alle 19.45. Il fil rouge che accompagna le modelle sulla passerella è lo stile di vita e di vestire Belle Époque. La “stoffa” utilizzata per creare gli abiti è soprattutto il cioccolato bianco e nero, ma non mancano varianti al tema che rifiniscono e decorano i modelli: caffè, panna, cannella, caramello, nocciola, sale rosa dell'Himalaya, ribes, liquirizia, frutti, peperoncino e addirittura anche il packaging che normalmente avvolge i dolci.



Durante le quattro giornate dell’evento, Davide Comaschi è anche protagonista di altrettanti show-cooking, durante i quali, sul palco principale della manifestazione, svela al pubblico alcuni segreti della sua maestria. Suo è lo show di apertura, in programma per le 20,15 di giovedì 15 febbraio, in un appassionante quattro mani con lo chef Alessandro Borghese per la creazione di un’inedita caponata al cioccolato. In chiusura della manifestazione, invece, per il gran finale Davide Comaschi propone, domenica 18 febbraio alle 12.00, un’esibizione con Iginio Massari, suo Maestro e amico, con il quale realizza un classico intramontabile, il cremino.



Salon du Chocolat MiCoLAB

Milano Portello Ingresso Piazzale Carlo Magno 1

Opening Night Giovedì 15 febbraio dalle 18.00 alle 23.00

Da venerdì 16 a domenica 18, dalle 10.00 alle 19.00

Info: www.salonduchocolat.it.