Milano, Piazza Gae Aulenti si tinge de "i colori della natura"

Domenica 22 novembre (dalle 15.00 alle 20.00) gli spazi dell'UniCredit Pavilion in Piazza Gae Aulenti a Milano presentano "I colori della natura" , un evento dedicato a tutta la famiglia per entrare in contatto con frutta e verdura di stagione, conoscere i prodotti a KM0 e in grado di illustrare ai bambini, attraverso giochi e colori, la corretta alimentazione secondo stagionalità.

L'evento, in collaborazione con Golosaria, mette a disposizione quattro isole tematiche in cui grandi e piccini si divertono alla scoperta della “Tavolozza dei colori della natura” nelle varie tonalità delle verdure, degli ortaggi e della frutta. Con l'aiuto di un nutrizionista viene spiegato come il colore di ciascun indichi per ogni alimento particolari funzioni e benefìci per l'organismo.



Spazio ai prodotti di Aop Uno Lombardia, con le zucche, i cavoli e i porri di OrtoNatura, ma anche alle mele e ai succhi di mela di Melavì, le pere mantovane di C.OR.MA e altri prodotti di stagione, presentati in un contesto che, grazie alla preziosa collaborazione di Cascina Bullona, riproduce nel centro di Milano i luoghi e il calore delle più moderne fattorie didattiche.



A tirare le fila sono gli animatori di Magica Compagnia, che guidano i piccoli ospiti in un percorso ludico-didattico alla scoperta dei prodotti della natura, interfacciandosi con Dino il contadino che li introdce nel meraviglioso mondo agreste, ma anche con i simpatici schetch di giovani attori del Teatro Pedonale, che veicolano importanti messaggi nutrizionali, e con la Strega Zuccù, che con la sua pozione magica invitai visitatori a far uso di gustosi e mirabolanti centrifugati. Senza dimenticare che gli stessi bambini diventanoprotagonisti con Il Gran Quizzone, un gioco interattivo che li coinvolge in un avvincente gara sui prodotti della natura.



Infine, Paolo Massobrio, patron di Golosaria, per l'occasione presenta anche il libro dedicato a questi temi, ovvero l'agenda "Adesso, 365 giorni da vivere con gusto" che racconta come vivere la stagionalità e le sue sorprese.



Per maggiori informazioni: www.unicreditpavilion.it