Milano, Orticola: il giardino diventa arte

E la più importante vetrina per il vivaismo di ricerca italiano, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di piante e fiori , lungo un percorso verde tra piante ornamentali, insolite o dalle proprietà inconsuete, in compagnia di giovani talenti, associazioni di botanici, collezionisti e appassionati: siamo alla XXII edizione di Orticola, che quest’anno si sviluppa intorno al tema “Le piante italiane per il giardino italiano”. L’appuntamento è a Milano , presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli di via Palestro, da venerdì 5 a domenica 7 maggio.

Quest’anno Orticola ha invitato i vivaisti a concentrare le loro proposte sulle specie spontanee o naturalizzate nelle varie zone del nostro Paese, perché sono quelle che si adattano meglio, richiedono meno interventi di manutenzione e irrigazioni meno frequenti, si sviluppano e fioriscono con più facilità nei giardini di casa nostra. In questo si tutela la nostra biodiversità vegetale e nello stesso anche quella animale, unita alla precedente in modo quasi indissolubile.



La mostra vede la presenza di oltre 160 espositori, moltissimi dei quali sono giovani vivaisti, alla loro prima presenza a Orticola. Tra le novità presenti quest’anno, segnaliamo “Botanika”, con una selezione di fiori spontanei dei nostri campi e dei nostri boschi, quindi adatti a tutti i climi, la collezione di iris barbata storici e rari di Laura Buonadonna de “L’insolito giardino” e le orchidee tropicali di Giulio Celandroni.



Sono presenti numerose associazioni che organizzano dimostrazioni floreali e visite guidate a tema, tra cui “Le piante mediterranee” o “Le piante utili”, per accompagnare i visitatori alla scoperta di quanto è di loro interesse senza perdersi nella vastità dell’offerta.



Orticola conferma la propria missione a divulgare e promuovere la conoscenza e la salvaguardia del verde in tutte le sue espressioni. Sono perciò proposti anche in questa edizione i tradizionali corsi, allestiti sia nelle tre aree a disposizione sia negli stand dei vivaisti. Il venerdì è il giorno dedicato ad appassionati e collezionisti, mentre il sabato e la domenica sono in programma incontri, presentazioni e dimostrazioni per tutti i gusti.



I bambini trovano, soprattutto la domenica, spazi e appuntamenti pensati apposta per loro, in modo da lasciare ai genitori la libertà di esplorare la mostra e goderla in piena tranquillità: dalle 10,00 alle 18,00 i giovanissimi dai 3 ai 12 anni possono radunarsi e divertirsi senza mamma e papà nello spazio KikolleLab, con tanti laboratori green, divertenti e creativi (costo Euro 10,00).



Tra i servizi per i visitatori, ricordiamo la vendita online dei biglietti di ingresso per evitare la coda alle casse, il deposito piante, per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro, la consegna a domicilio di fiori e piante ingombranti, il servizio carriole fai da te e il servizio di trasporto all’interno della mostra. Tutte le informazioni sono online su www.orticola.org.