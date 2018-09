Milano: nel Naviglio Grande si nuota "per bene"

Gran Fondo dei Navigli: a Milano si nuota "per bene" Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Sabato 8 settembre si svolge la tradizionale Gran Fondo, per sport e per solidarietà. leggi tutto

La Gran Fondo del Naviglio è una gara di nuoto nata nel lontano agosto 1895 per celebrare la creazione della prima squadra pallanuotistica della città. Ripresa dal 2011, rappresenta un cimento autentico per nuotatori “duri e puri” che non temono l’acqua fredda e la corrente del Naviglio, ma che apprezzano la possibilità di assaporare l’atmosfera di una gara “come una volta”. La manifestazione, organizzata da Terre dei Navigli Sport e Natura ASD, riscuote un successo crescente: lo scorso anno ha visto la partecipazione di 113 nuotatori, mentre nel 2018 gli iscritti sono ben 165, pronti a scendere in acqua sotto lo sguardo attento e incuriosito di centinaia di spettatori e a donare le loro bracciate all’intento solidale della manifestazione.



Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di cimentarsi al meglio delle loro possibilità, la gara si sviluppa lungo tre diversi percorsi, tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi:

LUNGO - 24,5 Km - Cassinetta di Lugagnano – Milano Darsena - partenza ore 13.00

MEDIO - 14 Km - Gaggiano – Milano Darsena - partenza ore 14.00

BREVE - 2,5 Km - Milano Canottieri San Cristoforo – Milano Darsena - partenza ore 14.45

Ci sono premi in ogni categoria per i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne: c’è anche un premio speciale riservato al nuotatore più “grande” e più “giovane” di ogni singola categoria.

La manifestazione si conclude presso l’Associazione Nazionale Marinai D'Italia (Viale Gorizia 9), con un concerto del cantautore milanese Daniele Tenca.



La manifestazione invita anche quest’anno gli atleti a “Nuotare per Bene”, confermando il sodalizio con Associazione Caf Onlus, da sempre in prima linea a favore dei bambini e dei ragazzi vittime di maltrattamenti. In occasione della Gran Fondo l’obiettivo è raccogliere fondi per offrire un corso di nuoto ai giovanissimi ospiti della Onlus. La manifestazione è anche l’occasione per promuovere una colletta online sul portale Rete del Dono, alla quale i partecipanti possono contribuire concretamente offrendo una donazione a sostegno dell’iniziativa.



Tra i nuotatori spiccano i nomi di alcuni ospiti di eccezione, tra cui il campione di nuoto paralimpico Simone Barlaam (detentore del record mondiale nei 50m stile libero), Federico Morlacchi, pluricampione del mondo ed europeo, detentore del record mondiale nei 100m delfino e di quello europeo nei 400m stile libero, Alessia Barra (campionessa italiana ed europea nei 100m delfino) e Alberto Amodeo (campione italiano nei 50 e nei 100m stile libero). Accanto a loro nuotano anche atleti amatoriali tra cui l’assessore Roberta Guaineri, Assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano e lo chef Simone Salvini, esperto di cucina vegetale, socio e docente alla FunnyVeg Academy.



L’ingresso all’evento è gratuito per gli iscritti alla gara, mentre per gli altri avrà un costo di 15 euro di ticket donazione per Terre dei Navigli Sport e Natura. Nel prezzo del ticket è compreso anche un buffet.

Tutte le informazioni sono online sul sito www.granfondodelnaviglio.it.