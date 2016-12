Milano Montagna: sulle vette… sotto la Madonnina

Il festival Milano Montagna si propone di promuovere la cultura della montagna in ogni suo aspetto. L’edizione 2016 si svolge per la prima volta nella splendida cornice della Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4), la ex fabbrica ristrutturata nel centro di Milano, Il festival nasce da un’idea dell’Associazione culturale Mountain in the City, e di Misiad, ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio della Fondazione Cariplo.



In questa edizione trovano grande spazio le aree di active sport e i laboratori in cui provare le discipline di montagna, con aree appositamente allestite per provare in prima persona l’arrampicata, lo skate, il longboard, la slackline e la mountain bike. C’è anche una parete di arrampicata in cui anche i neofiti possono sperimentare, in tutta sicurezza, l’ebbrezza di questa appassionate disciplina. C’è anche una zip line, ossia una carrucola dalla quale scivolare per una decina di metri sospesi in aria e senza rischi, sotto la supervisione delle guide del RockSpot Mountain. Non mancano laboratori e atelier dedicati alla scelta e alla manutenzione della bicicletta, dello sci e dello snowboard. .



Spazio anche all’arte e alla fotografia. Innanzi tutto è da ammirare l’installazione di Marco Nones intitolata “Tutti dormono sulla collina”, ispirata all'"Antologia di Spoon River" di Edgar Lee Masters. L’opera si propone come un’antologia in tre dimensioni, in cui tutti possono leggere o immaginare le storie di vita di alcuni alberi della Val di Fiemme. L'opera, realizzata in abete ed esposta in anteprima per i visitatori del Festival, sarà ospitata nell’estate 2017 proprio dal Parco d’arte RespirArt, a 2.200 metri di Pampeago, sulle pendici del Latemar, paradiso dell’Unesco. Come i protagonisti dell'Antologia di Spoon River, gli alberi di Marco Nones dormono sulla collina. Ma se ci soffermiamo a esplorare la corteccia, i nodi, gli anelli o se intravediamo un carattere fra le loro più elementari forme, possiamo immaginare la loro storia. Nones “scolpisce il vuoto” intorno a rami, radici e cortecce per celebrare l’intelligenza di movimenti e ispessimenti che hanno accompagnato un’estenuante ricerca della luce.

Le opere ideo e fotograficche degli sport di montagna trovano spazio nelle iniziative Milano Montagna Video Awards e inel Workshop gratuito di Fotografia Sport & Action.



Punto di forza della manifestazione sono gli attesissimi appuntamenti con i più grandi campioni degli sport di montagna. Segnaliamo in particolare la presenza del leggendario alpinista canadese Ptor Spricenieks, che presenta il film autobiografico “Dreamline”; il campione di mountain bike Marco Aurelio Fontana, la campionessa di ultratrail Francesca Canepa, lo scialpinista Carlalberto “Cala” Cimenti; l’alpinista Emilio Previtali che propone con il regista Bertrand Delapierre il film “Marco, etolie filante” dedicato al pioniere dello snowboard himalayano Marco Siffredi; Arianna Tricomi, seconda classificata del Freeride World Tour 2016, campionato del mondo di sci fuoripista; Silvia Bertagna, olimpionica di freestyle a Sochi 2014, e Federica Brignone pluri vittoriosa nella coppa del mondo di sci alpino; il campione del il mondo di sci alpinismo Michele Boscacci; lo sciatore Massimo “il Brac” Braconi che presenterà in anteprima il film sulla sua avventura in Cina dove è stato salvato dopo essere stato sepolto da una valanga .



A Milano Montagna si scoprono infine tutte le novità sulle attrezzature per andare in quota e praticare le diverse discipline: dagli sci agli scarponi, dalle racchette agli attacchi, dalle giacche a vento alle attrezzature di sicurezza. Come per le edizioni 2014 e 2015, anche quest'anno è allestita la mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno” con una selezione di attrezzature sportive dal design innovativo realizzate dalle più importanti aziende del settore.

E se tanto sport ha stuzzicato l’appetito, si può sempre passare dalla sezione che ospita lo street food, con tante golosità legate ai cibi di montagna.



Il programma completo degli incontri e degli eventi è disponibile sul sito www.milanomnontagna.it. Qui è anche possibile effettuare la preiscrizione ad alcuni eventi.



Orari: giovedì 6 dalle 16.00 alle 23.00; venerdì 7 dalle 14.00 alle 01.00; sabato 8 dalle 10.00 alle 23.00 Ingresso gratuito.