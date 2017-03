Milano: mille rendez vous al Fuorisalone

Il Fuorisalone 2017 si terrà a Milano dal 4 al 9 aprile : non è un evento fieristico ma è nato spontaneamente nei primi anni '80 dalla volontà di aziende attive nel settore dell'arredamento e del design industriale. Attualmente vede un'espansione a molti settori affini, tra cui automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food. Mille eventi quindi, impossibili da descrivere o riportare per intero. Ci limitiamo a qualche anticipazione ricordando che Milano, durante il Fuorisalone, è letteralmente presa d’assalto da decine di migliaia di professionisti, appassionati e curiosi.



I distretti della creatività - Mille eventi dunque distribuiti in vari distretti dedicati alla creatività, come Brera, Tortona, Ventura Lambrate e Ventura Centrale, Durini Design, Porta Venezia in design , Zona Santambrogio, Università degli studi, 5 vie, Triennale di Milano, con due novità assolute che sono Isola design district e Design Cadorna. Isola design district ospiterà ben 80 designer emergenti che presenteranno i loro progetti ,in una sorta di riflessione e di anticipazione sui temi della manifattura più avveniristica. La ricerca è dedicata soprattutto alla coniugazione degli antichi saperi artigiani con la più moderna tecnologia e materiali assolutamente innovativi. In questo contesto interessante senz’altro il Green Smart living, un modulo abitativo che sostiene la cultura di una vita sana e e soprattutto green. Da ricordare che in zona Tortona c’è la mostra 'New materials for a smart city', che offre un ventaglio sulle nuove frontiere per la creazione della cosidetta “città intelligente”.



Il quartiere bohemienne - Brera è il quartiere di Milano più caratteristico e prediletto dagli artisti che lo hanno eletto quale patria elettiva fin dall’800 anche per la presenza dell’Accademia delle belle Arti. Il tema dell’edizione 2017 di Brera Design District è Progettare è un gioco, giocare un progetto. In questo contesto segnaliamo Play the city, evento intrigante che si terrà dalle 15. 30 domenica 9 aprile: un gioco urbano in cui si possono vestire i panni degli investigatori che cercheranno di incastrare la colpevole del furto del secolo, il ladro di un diamante di 40 milioni sparito a Milano dopo essere stato esposto a new York. Tra monumenti, strade alla moda, piazze storiche, palazzi e chiese, si dovrà scoprire chi, tra le 8 sospettate, è riuscita a far sua la preziosissima pietra.



Per maggiori informazioni: www.fuorisalone.it