Milano: la magia del Natale

VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE - Cinema in 5D, la casa di Babbo Natale e della Befana, spettacoli e animazioni. C'è tutto al Villaggio delle Meraviglie, il piccolo mondo dedicato al Natale allestito ai Giardini Indro Montanelli, a Palestro, fino al 10 gennaio. La pista di pattinaggio doppia, coperta e riscaldata si conferma come immancabile attrazione: dedicata a grandi e piccini è la vera protagonista del Villaggio. Fino al 25 dicembre i bambini e le loro famiglie possono incontrare e fare una foto assieme all'amato Babbo Natale. Dal 30 dicembre, invece, arriva la Befana, che con i suoi scherzi tiene compagnia ai bambini fino al 6 gennaio. Ma il divertimento non finisce qui: largo alla tecnologia e agli effetti speciali di ultima generazione con il cinema in 5D che proietta film e cartoni animati. E ancora, baby dance, truccabimbi e la scuola del circo con l'Elfone, il tutto sempre accompagnato dalla coinvolgente animazione degli amati elfi. Per allietare una giornata ricca di emozioni speciali, chalet addobbati a festa con tutte le prelibatezze salate e i dolciumi più invitanti in tema street food. Per maggiori informazioni: www.villaggiodellemeraviglie.com



PISTA DI PATTINAGGIO SUI TETTI DI MILANO - In occasione delle festività natalizie, anche il romantico centro storico meneghino si anima di tante proposte romantiche ed esclusive. Avete mai pensato di pattinare con una vista unica? Da oggi è possibile grazie alla pista di pattinaggio collocata su Highline Galleria, la passerella sui tetti di Milano: un inedito percorso turistico di 550 mq di superficie. La pista, collocata sulla terrazza del 5° piano e aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00, copre un'area di 40mq ed è accessibile esclusivamente da Highline Galleria. L'iniziativa, creata da TownHouse Galleria, AlessandroRosso Group, MilanTourismPoint e Pepsi, prevede due tipologie di accesso: 14 euro per l'uso della pista con visita alle terrazze della Galleria (11 euro e 2 euro gli ingressi ridotti), oppure 5 euro per la sola pista di pattinaggio (con pattini a noleggio compresi). Per tutte le informazioni: www.townhousehotels.com



DARSENA CHRISTMAS VILLAGE - Fino al 6 gennaio i Navigli di Milano si trasformano in un villaggio natalizio fatto di luci, animazione e magia. La pista di pattinaggio sospesa sull'acqua, la slitta acquatica per i bambini e il tradizionale mercatino natalizio sono solo alcune delle attrazioni previste presso il bellissimo porto della città. Non può mancare la Casa di Babbo Natale, con tanto di slitta acquatica che porta i bambini alla scoperta del villaggio attraverso un percorso fiabesco e surreale. All'interno della casa, durante il fine settimana, Babbo Natale accoglie i bambini sulla sua poltrona, raccoglie le loro letterine e farà foto ricordo. www.naviglilombardi.it