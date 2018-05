Milano incontra la cucina vegetariana

Parlare di alimentazione a base vegetale , trasmettere informazioni e lasciare spazio a opinioni diverse, ma indirizzate verso il comune obiettivo di una migliore gestione della salute e dell’ambiente: di tutto questo e molto altro si parla a “The Vegetarian Chance” il Festival attento ai cambiamenti climatici che riflette sul tema: “Mangia la foglia, salva il pianeta”. Si parla di salute, agricoltura sostenibile, spiritualità, etica e animalismo, e si assaggiano cibi gustosi e salubri; e, per il massimo del piacere, i frutti del lavoro di otto chef internazionali che si sfidano in una gara di creazioni dedicate ai vegetali, approntate per questa occasione. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 maggio presso la Fabbrica del Vapore a Milano.

Nel corso della manifestazione, nata da un'idea di Pietro Leemann e Gabriele Eschenazi, si svolge un concorso che vede in gara otto chef: Willy Berton (Francia), Matteo Carelli (Svizzera), Walter Casiraghi (Russia), Antonio Cuomo (Italia), Barbara Ghizzoni (Italia), Yoshiko Hondo (Giappone), Manfredi Rondina (Italia), Federica Scolta (Italia). Ogni cuoco è in gara con due piatti a sola base vegetale. Il pubblico può seguire la preparazione dei piatti domenica dalle 10.30, incontrare i cuochi dalle 14 e assistere alla premiazione ufficiale alle 15. Oltre alla gara sono in programma anche altri momenti gastronomici dedicati alla cucina a base vegetale, come fonte di gusto e di salute nella prevenzione e nella cura.



Sono in programma anche incontri a tema tra cui segnaliamo l’appuntamento con Neal Barnard, che da decenni studia come gli alimenti influenzino la nostra salute e che in questa occasione propone un supporto scientifico alla dieta vegetale (sabato alle 14.30). Questo tipo di regime alimentare è utile a perdere peso, ma anche a controllare il colesterolo e rivoluzionare il trattamento del diabete di tipo 2. Il dottor Barnard condividerà con il pubblico, un pic nic, realizzato con le ricette di uno dei suoi libri e ne descriverà le proprietà nutritive e salutistiche, sempre con un'ottica di prevenzione dalle più comuni patologie occidentali.



Nel corso della manifestazione si parlerà anche delle battaglie per l’ambiente e contro un indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali condotte da due grandi organizzazioni internazionali come Slow Food e Greenpeace, rappresentati da Federica Ferrario, responsabile Campagna Agricoltura Sostenibile di Greenpeace e Silvia Ceriani, responsabile comunicazione di Terra Madre Salone del Gusto Slow Food.



Sono previsti spazi riservati all’arte, ai libri e all’artigianato. Tutte le informazioni sono online sul sito: https://thevegetarianchance.org