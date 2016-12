Milano in festa con il Carnevale Ambrosiano

10:52 - Carnevale è arrivato anche a Milano che, come da tradizione, è solito festeggiarlo un po' più tardi rispetto alle altre parti d'Italia. Un'edizione all'insegna di spettacoli itineranti e divertimento con artisti in arrivo da ogni parte del mondo. Tra performance e sorprese fino a sabato 21 il grande protagonista della kermesse è il Milano Clown Festival.

Sono ben ventuno i luoghi della città attraversati dalla festa in maschera: dal centro alla periferia, oltre 130 gli eventi tra teatro, proiezioni speciali, musica, incontri dedicati alla formazione e giochi per bambini. Da Palestro a Beccaria la sfilata dei carri attraversa per la prima volta tutte le principali vie del centro: l'edizione 201, infatti, si preannuncia come la prima kermesse nel segno di Expo. Gli oratori milanesi infatti, storici protagonisti del ‘sabato grasso’, mettono in scena sfilate richiamando l'attenzione sulla cucina: pentole, forchette, cucchiai, fornelli, stoviglie di ogni genere prendono vita lungo le vie del centro. Il Milano Clown Festival si ripresenta in questa edizione animando più di 20 luoghi in tutta la città con esibizioni, performance, sorprese e un gran finale tutto da scoprire.



Tanti gli ospiti artisti in arrivo da Polonia, Spagna, Francia, Romania, Stati Uniti, Russia. In particolare, per la prima volta a Milano è ospite Anver The Eccentric, considerato uno dei più grandi clown al mondo. E ancora le tante iniziative nelle varie zone del capoluogo, in gran parte dedicate ai bambini, i veri protagonisti del Carnevale. Non potevano mancare Meneghino e Cecca, le maschere tradizionali del carnevale ambrosiano.



“Una festa in tutta la città – ha dichiarato l’assessora al Tempo Libero, Benessere e Qualità della Vita Chiara Bisconti – con tante iniziative pensate per tutti. Anche quest’anno abbiamo scelto un Carnevale che prendesse forma dalle proposte e dalle idee di associazioni e artisti, diffuso anche nelle zone. Per la prima volta la sfilata dei carri attraverserà le vie del centro mentre tante piazze si animeranno grazie al Milano Clown Festival. Arriveranno in città decine di artisti da tutto il mondo con oltre 130 eventi, tutti a ingresso libero. Anche quest’anno apriremo ai bambini Palazzo Marino nella giornata del sabato grasso, con spettacoli e animazioni. Saranno giorni di festa, buon divertimento a tutte e tutti".



Per maggiori informazioni, www.comune.milano.it