Milano: il mercatino vintage incontra il brunch

15:38 - Un’interessante iniziativa cultural-gastronomica dà appuntamento a Milano domenica 19 ottobre: Impronta Birraia, birreria artigianale inserita nel suggestivo contesto del recupero industriale dell’ex-stabilimento Richard Ginori di via Tucidide 56, inaugura il primo Brunch Market dello storico quartiere dell’Ortica.

L’idea è di unire due delle tendenze più in voga del momento: i mercatini di artigianato handmade e di articoli vintage con il brunch domenicale, il tutto condito da workshop creativi gratuiti e dj-set a base anni ’60-’70.



Raimondo, “mastro birraio” e uno dei soci proprietari della birreria milanese con cucina, ci ha raccontato le tipicità del suo locale: “Impronta Birraia è un nuovo brew-pub inserito nello storico quartiere dell’Ortica di Milano (quello della banda della canzone di Antonacci ndr ), con 12 birre artigianali che preparo personalmente e la cucina tipica dei pub con una ricca scelta di hamburger di qualità e un’attenzione ai clienti vegetariani”. E prosegue: “Dal 5 ottobre, oltre alle serate live music e agli appuntamenti con il cabaret, abbiamo proposto il brunch domenicale pensando soprattutto alle famiglie con bambini che vogliono rilassarsi in un ambiente caldo e senza spendere un capitale (il prezzo del brunch a buffet per i bambini è di 10€). Abbiamo organizzato anche l’intrattenimento per i più piccoli in una sala dedicata”



Ed è per festeggiare questa nuova apertura domenicale che è nata l’idea di affiancare alle birre artigianali un mercatino di creativi che espongono creazioni artigianali handmade di alta qualità e articoli vintage come dischi, abbigliamento, ecc.

Ci sarà anche l’occasione di imparare l’arte del DIY (DoItYourself) con degli interessanti workshop creativi gratuiti.



Il mercatino si svolge domenica 19 ottobre dalle 11 alle 18: Chi desidera iscriversi ai workshop può fare una preiscrizione tramite eventbrite. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla pagina facebook https://www.facebook.com/brunchmarket56

Per informazioni sul brunch domenicale e per il programma delle serate. www.improntabirraia.it/