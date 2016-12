Milano: il Festival del Gioco si fa in sei

Sabato 30 e domenica 31 maggio Milano si trasforma in un parco divertimenti: con il patrocinio del Comune di Milano e sotto l'egida di ExpoinCittà si svolge la quarta edizione del Festival del Gioco. con animazioni, giochi e attività creative per grandi e piccini. Grande novità è l'inaugurazione dei Play Days con la notte bianca del gioco in scatola di sabato 30 maggio.

Play Days fa parte del progetto “Gioco, cibo per la mente”, che Assogiocattoli ha presentato e approvato per il 2015 e che rientra nelle finalità della campagna ideata e promossa da Pepita Onlus “Non nasconderti dal gioco, nasconditi per gioco!”. Un modo per sensibilizzare le famiglie sull'importanza del gioco in famiglia, perchè il gioco non è solo un momento ricreativo, ma è anche formativo per il processo di crescita e lo sviluppo della personalità del bambino.