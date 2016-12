7 marzo 2015 Milano: i fumetti di Cartoomics 2015 Il capoluogo lombardo ospita da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la storica rassegna dedicata al fumetto, ai giochi e al cinema Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - I padiglioni 16 e 20 di Rho Fiera Milano ospitano, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la ventiduesima edizione di Cartoomics - Movies, Comics and Games, la rassegna dedicata al fumetto, ai giochi e al cinema. Centro della manifestazione è la mostra “Anche i Fumetti Mangiano”, dedicata al cibo così come lo hanno raccontato i fumetti e i cartoni animati, che declina a proprio modo il grande tema EXPO 2015. Stesso fil rouge anche per la ricca serie di appuntamenti ospitati nelle aree dedicate al fumetto, al cinema con contenuti speciali in anteprima, alla fantascienza, al fantasy, ai cosplay, fino ai tornei di giochi da tavolo e ai videogames.

La mostra “Anche i fumetti mangiano”, realizzata in collaborazione con Museo del Fumetto di Milano, celebra a modo proprio il mondo dell’alimentazione in stile comics: dagli spinaci di Braccio di Ferro, ai giganteschi cinghiali arrosto che Obelix ama divorare, dalle arachidi che fanno trasformano Pippo in superero, alla naftalina di cui va ghiotto Eta Beta, senza dimenticare le specialità da gourmet del topo di Ratatouille, i ramen degli anime giapponesi e le lasagne di Garfield. La mostra presenta una trentina di protagonisti dei cartoon internazionali che presentano le ricette delle loro specialità preferite: le torte di Nonna Papera, le ciambelle di Homer Simpson o una ratatouille da leccarsi i baffi. Inoltre nei tre giorni della mostra sono presenti show cooking e divertenti laboratori in cui i visitatori possono imparare a cucinare cupcake a tema Cartoomics. Presso lo stand Astorina ha sede inoltre la mostra “Tavole in Tavola” dedicata al rapporto di Diabolik con il cibo.

Vera e propria “anima” di Cartoomics sono da sempre i fumetti, con circa un centinaio di stand di fumetterie provenienti da tutta Italia, con la presenza delle maggiori case editrici, fino alla grande area dedicata ai self comics, con autori indipendenti che presentano al pubblico i loro lavori.



Nelle quattro Agorà, per tutti e tre i giorni della manifestazione si tengono inoltre incontri con autori, disegnatori, sceneggiatori ed editori per presentare le novità editoriali della prossima stagione. Tra i numerosi ospiti figurano nomi di rilievo internazionale tra cui lo sceneggiatore Andy Diggle (Swamp Thing, Hellblazer) il disegnatore DC Comics Jock (Batman) e il disegnatore di X-Men e Avengers Carlos Pacheco. Tra i talenti italiani che hanno confermato la loro presenza, Felinia e RiboSio, Dentiblù, Rossano Piccioni, Andrea Gallo Lassere, Enrico Nebbioso Martini e Michele Righetti. Ospiti molto attesi anche "I Soliti Idioti", Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli che sabato 14 marzo alle ore 15.15, presentano il loro nuovo film in uscita.



Da segnalare anche la suggestiva mostra “Il fronte di fronte”, proposta da Hazard Edizioni, dedicata alla Prima Guerra Mondiale, in cui il conflitto è raccontato attraverso i fumetti, secondo l’ispirata matita di Paolo Cossi, e da riproduzioni di manifesti e riviste illustrate degli anni 1914-1918.



Cartoomics riserva anche grande spazio al cinema e alle novità in uscita nelle sale: la Movie Time Machine, in grado di proiettare gli spettatori in un viaggio nel cinema del futuro con anticipazioni, back stage, contenuti esclusivi, mostre e tanta interazione, è la vera novità di questa edizione. Numerose, sono anche le iniziative dedicate al cinema d’animazione e live action: segnaliamo la terza edizione del FanFilmFestival, il concorso dedicato ai film di cineasti indipendenti senza scopo di lucro, e la presentazione in anteprima dei primi due capitoli della serie anime Tokyo Ghoul e dei due episodi conclusivi della serie di enorme successo “L’attacco dei giganti”. Per i più piccoli è invece prevista la proiezione del film dedicato a Vicky il Vichingo.



I cosplayer tornano a essere i protagonisti della manifestazione milanese in due distinti appuntamenti: il primo, nella giornata di sabato, nel corso della seconda edizione del “Cinecosplay Award”, tutto dedicato ai personaggi cinematografici; il secondo, nel Grande Contest della domenica. Tra le novità anche un contest dedicato ai bambini e il grande “Welcome Show” del venerdì, che vede sfilare sul palco tutte le associazioni presenti a Cartoomics 2015.



Torna anche la Sci-Fi Area, una grande piazza-galassia che permette il massimo coinvolgimento dei visitatori appassionati di fantascienza, con nuove mostre, eventi e tanti momenti di interattività. Gli appassionati di Star Wars, Star Trek, Ghostbusters, Battlestar Galactica, Batman possono ritrovare i vari gruppi ufficiali italiani e spazi dedicati all’editoria e, tra le novità assolute, gli stand dedicati alle saghe di Alien e Predator. C’è anche un grande spazio riservato a Star Wars, con esposizioni di statue, gadget, poster, riproduzioni di costumi di scena e testimonianze.



E’ presente anche il grande villaggio medieval-fantasy, in cui i visitatori possono assistere a incontri, partecipare a laboratori con gli artigiani, ascoltare musica, vedere illustratori all’opera, imparare danze e mettere alla prova il proprio coraggio attraverso il labirinto del Dungeon. Tutto nel più puro stile medievale.



L'Area Videogames ospita le nuove demo classes gratuite, giochi da tavolo e di ruolo, modellismo e wargame ed offre così al pubblico l'opportunità di provare tutte le novità e grandi classici del boardgame.



A Cartoomics ci sono anche altre attività entusiasmanti ad attendere i partecipanti, un vero e proprio ring dedicato al wrestling, animato dai talenti dell’Italian Championship Wrestling, in cui un selezionatissimo roster di lottatori,uomini e donne provenienti, dà vita a una tre giorni di scontri mozzafiato.



CARTOOMICS 2015

13-14-15 marzo 2015

Fiera Milano Rho – Padiglioni 16 e 20 – MM1 Rho FieraMilano

Orari: 9.30-19.30

Ingressi: Individuale giornaliero: 13 euro (acquisto in cassa) - 10 euro (online). Gratuito per bambini da 0 a 10 anni.

Info: www.cartoomics.it