Milano golosa: al via il Salon du Chocolat

Da sabato 13 a lunedì 15 febbraio il The Mall, lo spazio polifunzionale di Porta Nuova, ospita il Salon du Chocolat , il più famoso evento dedicato al cioccolato artigianale. Per i primi due giorni l'appuntamento raduna curiosi e amanti del cioccolato. Il terzo giorno, invece, è dedicato agli operatori del settore.

L'evento, che replica il format parigino nato nel 1994, si prepara ad accogliere artigiani, maestri cioccolatieri, pasticceri e artisti interpretano il cioccolato con le loro creazioni golose. Tra i numerosi ospiti sono presenti Davide Comaschi, campione mondiale di cioccolato, l'Accademia di Maestri Pasticceri Italiani che si esibisce tra dimostrazioni e lezioni culinarie con maître chocolatier e chef prestigiosi e Iginio Massari, incoronato come miglior pasticcere d'Italia.



Tra le novità il salone incontra il mondo della moda con il Chocolate Fashion Show, in cui alcuni giovani stilisti, in collaborazione con dieci maîtres chocolatier, presentano al pubblico dieci abiti golosi tutti interamente realizzati con il cioccolato.



Per saperne di più www.prontointavola.tgcom24.it