Milano: Fa’ la cosa giusta!

A disposizione dei visitatori nuovi temi e progetti, ma anche prodotti ed iniziative nei vari ambiti tematici che da sempre caratterizzano la fiera. Le sezioni dell'edizione 2016 sono nove, affiancate da otto spazi speciali: alimentazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, prodotti del commercio equo e progetti delle associazioni e cooperative non profit.



La sezione Turismo consapevole e Percorsi offre uno spazio dedicato agli itinerari a piedi in Italia e in Europa, molto attuale in occasione dell'Anno nazionale dei Cammini e con il Giubileo straordinario. Viaggiare slow e farlo in maniera consapevole è, infatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e stranieri, con migliaia di camminatori e pellegrini che ogni anno calcano i 6.600 km di sentieri in Italia. In fiera si possono scoprire Cammini di storia e di fede come la Via Francigena o il Cammino di Santiago, scelti per motivi spirituali o sportivi, ma anche percorsi culturali, paesaggistici e puramente ludici. Gli appassionati di turismo trovano anche proposte di grandi itinerari, esperienze di trekking urbano, cicloturismo e turismo accessibile, con la possibilità di consulenze personalizzate sulla tipologia di viaggio da intraprendere e sull'attrezzatura più adatta.



Gli appassionati di fai-da-te trovano laboratori, incontri e dimostrazioni. Uno spazio è riservato al “design per tutti e ovunque”, un workshop in cui imparare a realizzare complementi di arredo e oggetti decorativi per la casa, per trasformare il materiale “di risulta” in bellissimi oggetti. Nei laboratori di autoproduzione si può scoprire invece come trasformare gli abiti non più utilizzati, effettuare piccole riparazioni sul proprio guardaroba, produrre cosmetici e detersivi.



Gli amanti della cucina trovano laboratori e show coking: tra questi spiccano le proposte a tema vegan, per scoprire il gusto di cucinare in modo gustoso e completamente etico, e i suggerimenti per preparare ricette a basso indice glicemico e gluten free, adatte quindi anche ai diabetici e ai celiaci.



I bambini e le famiglie trovano aree completamente dedicate a loro e differenziate per età. Nella prima, pensata per la fascia 0-8 anni, si può gattonare, giocare, realizzare marionette e partecipare a laboratori creativi, a cura dell'associazione Trillino selvaggio. I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai 3 anni, hanno a disposizione un tappeto interattivo tematico, caratterizzato dai quattro elementi naturali (aria, acqua, terra e fuoco), in cui fare esperienze sensoriali accompagnati da mamme e papà.

I ragazzi più grandicelli, tra gli 8 e i 14 anni, sono i protagonisti di un polo in cui cimentarsi in esperimenti scientifici e tecnologici.



Una delle novità di quest'anno è il progetto Speziale: un'area in cui scoprire e degustare differenti miscele di tè, sperimentare sapori esotici o nostrani, dai preziosi pistilli di zafferano sardo fino alle bacche di vaniglia del Madagascar. C'è anche un focus dedicato al cioccolato, in cui la sapienza dei maître chocolatier belgi incontra le materie prime coltivate nel rispetto dei contadini e della terra. Ci sono anche laboratori e dimostrazioni pratiche per conoscere l'utilizzo e le proprietà delle diverse piante in un ambito di vendita, incontro di tradizioni e scambi culturali.



Si parla poi di Economia circolare, un modello economico in cui gli scarti di una fase di lavorazione diventano materia prima per il processo produttivo di un'altra realtà economica (ad esempio come materia prima o combustibile). Il tema “L'alfabeto dell'economia circolare, dalla A alla A” è al centro del convegno di apertura della manifestazione, organizzato da Novamont e Lavazza. Lo stesso tema è al centro di alcuni altri incontri di approfondimento e viene messo in pratica in occasione dello show cooking “#1caffèperilpianeta", a cura di Tessa Gelisio e Lisa Casali, per Lavazza, in cui imparare, ad esempio, ad utilizzare i fondi del caffè per coltivare deliziosi funghi.



Territori resistenti è invece lo spazio dedicato alle aree oggi a rischio di spopolamento, a chi ci abita, a chi vorrebbe tornare a farlo e quindi cerca un modo per un ritorno sostenibile. In tre giorni di incontri, tenuti da artigiani, imprenditori agricoli e uomini di cultura, viene messo in primo piano l'obiettivo di “mettere in comune” saperi e pratiche concrete per assicurare una sostenibilità anche economica a chi sceglie di restare o di tornare a vivere in territori d'abbandono.



A Fa' la cosa giusta si festeggia anche l'Earth Hour, il più grande evento mondiale organizzato dal WWF contro il cambiamento climatico: per un'ora, dalle ore 20.30 alle 21.30 di sabato 19 marzo si spengono simbolicamente le luci di tutto il globo, in una sorta di grande “ola” di buio, con tutti i principali monumenti del mondo oscurati per un'ora. In quel momento la fiera organizza una grande cena sostenibile e solidale a lume di candela, con piatti equosolidali serviti in tutti i punti ristoro del salone.

