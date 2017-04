Milano, è “Tempo di Libri”

Gli appassionati di lettura hanno a loro disposizione una ghiotta occasione e un appuntamento pensato su misura per loro: prende il via mercoledì 19 aprile presso i padiglioni di Rho-Fiera la kermesse “E’ tempo di libri”, la manifestazione promossa da La Fabbrica del Libro. In calendario fino a domenica 23 aprile una ricca offerta di incontri, tavole rotonde, reading, spettacoli, lectio, interviste e ritratti che riflettono i molteplici volti dell’editoria italiana, per una grande avventura fatta di pagine, volti, letture, personaggi reali e immaginari, innovazioni digitali e valorizzazione delle eccellenze di ieri e di oggi.

La manifestazione si propone come una grande festa, il cui carattere innovativo parte dal rapporto tra editori, autori e lettori, veri protagonisti dell’evento. A diposizione dei visitatori lo strumento dell’Alfabeto, una griglia sulla quale sono suddivisi tutti gli appuntamenti della manifestazione, per costruire un proprio personale Tempo di Libri, per lasciarsi attrarre dal fascino del nome di un autore, di una storia, di un grande tema, di un’atmosfera. Si può scegliere a partire da qualsiasi interesse e curiosità, tra oltre 2000 autori, 720 appuntamenti, 17 sale adibite agli incontri più un auditorium da 1000 posti, 35mila metri quadrati di spazi e oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up.



“Tempo di libri” si rivolge davvero a tutti: ai lettori incalliti che acquistano decine di libri all’anno a quelli occasionali, a chi non riesce a rinunciare al libero cartaceo e agli innamorati di ebook, ma ci sono anche letture al buio e ad alta voce, audiolibri e fumetti, commistioni con il cinema e con la musica, con il web e con i videogiochi.



Tra i grandi nomi della letteratura contemporanea internazionale e i più rappresentativi del panorama nazionale, nella narrativa e nella saggistica, ricordiamo, tra gli altri, Adonis, Simonetta Agnello Hornby, David Almond, Corrado Augias, Brit Bennett, Gianrico Carofiglio, Sveva Casati Modignani, Aidan Chambers, Javier Cercas, Guy Delisle, Tom Drury, Ildefonso Falcones, Marcello Fois, David Grossman, François Jullien, Sophie Kinsella, M.G. Leonard, Carlo Lucarelli, Maurizio Maggiani, Valerio Magrelli, Valerio Massimo Manfredi, Melania Mazzucco, Michela Murgia, Edna O’Brien, R.J. Palacio, Patrizia Paterlini-Bréchot, Francesco Piccolo, Roberto Piumini, Massimo Recalcati, Clara Sánchez, Roberto Saviano, Luis Sepúlveda, Walter Siti, Licia Troisi, Andrea Vitali, Irvine Welsh, Abraham Yehoshua.



Una ricca sezione è dedicata ai ragazzi e alle scuole con un programma di incontri e laboratori per i piccoli in età prescolare (grazie all’alleanza con “Nati per Leggere”) fino agli allievi delle scuole primarie e secondarie, con grandi ospiti italiani e internazionali. I giovani lettori possono scegliere fra un ampio ventaglio di approfondimenti.



Agli appassionati di gastronomia è dedicato lo spazio “Tempo di Libri A Tavola”: 700 mq con showcooking e laboratori per tutti, editoria enogastronomica, incontri con gli chef e degustazioni.



E fuori dai padiglioni della Fiera si svolge, a partire dalle 19.30, il programma di “Fuori Tempo di Libri”: la festa di trasferisce in città nel segno dei libri e della lettura, con un ricco programma di musica, mostre, cibo, spettacoli, giochi, cocktail letterari, reading e maratone di lettura, per oltre 100 appuntamenti in decine di luoghi a Milano e dintorni.



Il programma completo della manifestazione e degli eventi è online sul sito www.tempodilibri.it.



Tempo di Libri – Milano

Fiera dell’Editoria Italiana

19-23 aprile

Fiera di Milano Rho

Biglietti – Intero 10 Euro

Orari: 10.00-19.30 Dalle 19.30 la Fiera si sposta in città con Fuori Tempo di Libri.