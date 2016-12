Milano: E…state in cascina

Cascina Triulza si propone di continuare ad essere un luogo di identità accogliente, ludico e divertente, ma nello stesso tempo aperto al confronto e alla riflessione sui temi come la sostenibilità ambientale, la sana alimentazione e l’inclusione sociale. Dal 18 giugno al 2 ottobre, i fine settimana ospitano laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, le attività del Children Park, workshop di danza per adulti, musica, spettacoli e tante proposte degli artisti internazionali coinvolti nel primo Festival delle culture. Dal 19 al 26 giugno, Cascina ospita inoltre gli studenti della Summer School della XXI Triennale Internazionale, chiamati ad allestire una mostra dei loro progetti finali, aperta dal 28 giugno al 30 settembre. A disposizione dei partecipanti c’è anche una attrezzata area pic nic, un’area baby per accudire i più piccoli, un bar ristorante con terrazzo, una Casa dell’Acqua del Gruppo Cap e il servizio Mobility per chi ha difficoltà motorie.



Per accedere a Cascina Triulzia si possono utilizzare i percorsi di passaggio-collegamento con l’area del Cardo, che già ospita le mostre della Triennale Internazionale “City After the City” e altre attività, oppure l’apposito ingresso di Via Cristina Belgioioso, di fronte al parcheggio del carcere di Bollate.



Tra le attività in programma segnaliamo sei laboratori tematici giornalieri per i bambini di due fasce di età: dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 10 anni, con inizio alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 e della durata di circa un’ora. I laboratori, oltre ad ispirarsi ai temi di Expo Milano 2015 e del Children Park, si rifanno ad uno o più articoli della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Si possono comporre piatti creativi, utilizzando materiali di recupero, organizzare una merenda metaforica o anche sperimentare la creatività con colori estratti da fiori, frutti, ortaggi e spezie; imparare tecniche per annodare, intrecciare, infilare i materiali di recupero. I laboratori sono stati ideati e saranno gestiti dagli educatori di Stripes Cooperativa Onlus. La partecipazione libera e gratuita, ma si consiglia la prenotazione. Tra gli appuntamenti in programma nel weekend 18 – 19 giugno segnaliamo “Benvenuti in Oriente” con “Un piccolo saluto al sole” (un assaggio di yoga per i più piccoli) e “Yo,Yo! Yoga a Go Go” (uno yoga – party per divertirsi e scoprire le potenzialità del corpo.



A disposizione dei grandi e piccoli c’è poi il Children Park, l’area di gioco e scoperta che ospita otto installazioni interattive sulle tematiche ambientali create per Expo Milano 2015 e ora ripristinate. Il concept, intitolato “Ring around the planet, Ring around the future”, suggerisce a grandi e piccini la percezione che solo la conoscenza degli altri e dell’ambiente, la relazione e la partecipazione con ciò che abbiamo attorno possono aiutare ad affrontare i problemi che il Pianeta deve risolvere. Per partecipare alle attività del Children Park è richiesta un’offerta volontaria minima di 3 euro a bambino.



Per i ragazzi più grandicelli è in pogramma il Festival Delle Culture “Triulza Il Mondo!”, una rassegna di concerti, spettacoli di danza, laboratori musicali, artistici, immagini in movimento, approfondimenti culturali, cibo. Ogni weekend è dedicato ad un’area geografica differente, con l’organizzazione di dibattiti a tema sull’attualità, la storia ed il background culturale di ogni specifico paese. Si comincia sabato 18 giugno (ore 19.00-23.00) con “Open party Triulza il Mondo!” dedicato alla cultura dello Sri Lanka: Ore 19.00 - 20.30: Happy opening con aperitivo e catering cingalese / Ore 20.30-21.30: Esibizione di Sudharshana Sri Dancing Group / Ore 21.30 – 23.00: DjSet e Dancehall con Hindu Kush. La partecipazione è libera e gratuita.



Tutte le informazioni e il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito www.cascina.fondazionetriulza.org