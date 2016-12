Milano e “L’Artigiano in Fiera”

15:00 - Dieci giorni con il meglio della produzione artigianale italiana e internazionale: siamo alla diciannovesima edizione de L’Artigiano in Fiera, la manifestazione pre-natalizia che dà appuntamento dal 29 novembre all’8 dicembre dalle 10 alle 22.30 presso la Fiera Milano (Rho-Pero). L’ingresso è libero. La grande mostra-mercato dedicata all’artigianato di qualità si sviluppa quest’anno su una superficie espositiva di 150mila metri quadrati, con oltre 3.000 espositori provenienti da 113 Paesi. Tgcom24, quest’anno media partner dell’iniziativa, è presente per tutta la durata della manifestazione con un proprio spazio che ospita eventi, tavole rotonde, interviste e personaggi di grande spicco.. CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING LIVE

Per la gioia di chi è caccia di regali e di oggetti particolari e di grande qualità, L’Artigiano in Fiera riunisce oltre 150mila prodotti, suddivisi per aree geografiche (Italia, Europa e Paesi del Mondo), con settori dedicati alle diverse regioni, nazioni e continenti. Sono presenti anche 60 diverse aree ristoro, tra locali tipici, italiani e internazionali, e aree di degustazione con le migliori specialità enogastronomiche proveniente dai quattro angoli del mondo.



La rassegna si è trasformata già da parecchi anni in un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, e rappresenta un viaggio affascinante nei Paesi e nelle culture di tutto il mondo attraverso i prodotti realizzati dalle mani dell’uomo, testimonianza concreta della storia , delle abitudine e delle tradizioni dei vari Paesi. E dato che le festività natalizie sono ormai alle porte, la manifestazione si trasforma in un grande momento di festa e di positività, come accade nei luoghi in cui si incontrano la bellezza, la bontà e la creatività. L’Artigiano in Fiera è anche una mostra-mercato in cui acquistare a prezzi interessanti tanti regali originali, opere e oggetti unici realizzati direttamente dalle mani degli artigiani.



AF - ABITARE LA CASA - è uno spazio esclusivo dedicato alla casa e all'arredamento di qualità, allestito nel Padiglione n. 4, in cui circa 90 maestri propongono vere e proprie soluzioni su misura in stile moderno, country e minimal per interni ed esterni. Sono presenti esperti del settore e decine di professionisti dei complementi d’arredo, con le soluzioni più innovative per vivere meglio la casa e personalizzare gli ambienti domestici.



AF - MODA - È l’area dedicata al meglio del fashion Made in Italy. Propone capi raffinati, realizzati con tessuti tradizionali per riscoprire la qualità della sartoria artigianale.



AF - GIOVANI & DESIGN - I giovani talenti che progettano e realizzano prodotti nuovi e particolari legati al design e al complemento d’arredo sono presenti nel padiglione n. 4, in un’area dedicata allo stile e alle nuove tendenze.



AF - PASSIONE CREATIVA E CAKE DESIGN - È lo spazio del padiglione 3 riservato all’hobbistica e alle arti manuali, con professionisti ed esperti del settore. Qui si può scoprire il processo produttivo di un oggetto, dalla “materia grezza” fino alla sua confezione finale. Tra gli altri, sono presenti anche gli esperti di cake designe, con dimostrazioni e segreti della sugar art.



Per raggiungere il polo fieristico è possibile utilizzare la metropolitana linea M1 (rossa), fermata Rho/Fieramilano, oppure il Passante Ferroviario, linee S5 e S6, fermata Rho/Fieramilano. Ulteriori informazioni su www.artigianoinfiera.it